Этический совет допустил к собеседованиям кандидатов на должность члена ВСП по квоте Президента

18:09, 12 мая 2025
Среди 40 претендентов есть судьи, народные депутаты, ученые-юристы.
12 мая состоялось заседание Этического совета, на котором было принято решение о допуске к собеседованию сорока кандидатов на должность члена Высшего совета правосудия от Президента Украины.
Так, к этапу собеседования допустили следующих кандидатов:
- Басюка Романа Івановича
- Беркуту Наталію Михайлівну
- Возного Юрія Вікторовича
- Гетьман Наталію Олексіївну
- Гринько Ларису Петрівну
- Гультая Павла Михайловича
- Гуріна Дмитра Миколайовича
- Данелюк Оксану Миколаївну
- Дрока Григорія Миколайовича
- Єрмоленка Володимира Михайловича
- Житного Олександра Олександровича
- Жука Андрія Володимировича
- Камінську Наталію Василівну
- Капустинського Максима Вікторовича
- Кирильчука Олега Ігоровича
- Кихтюка Романа Миколайовича
- Кіцелюка Василя Мирославовича
- Козлова Андрія Георгійовича
- Махінчука Віталія Миколайовича
- Машковську Людмилу Володимирівну
- Михайлюка Олега Анатолійовича
- Мольченка Володимира Георгійовича
- Назарова Івана Володимировича
- Остапенко Ольгу Валентинівну
- Павліша Павла Васильовича
- Рижого Олексія Анатолійовича
- Савінову Наталію Андріївну
- Савченка Сергія Анатолійовича
- Сав’юка Максима Ігоровича
- Сеник Валентину Григорівну
- Соколову Вікторію В’ячеславівну
- Солоху Олега Володимировича
- Срєбранець Світлану Олександрівну
- Сугоняко Наталію Володимирівну
- Ткаченка Олександра Васильовича
- Турчинського Максима Ігоровича
- Федорак Лесю Миколаївну
- Феленка Юрія Анатолійовича
- Ференс Олену Миколаївну
- Чорну Богдану Миколаївну
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