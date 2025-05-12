Этический совет допустил к собеседованиям кандидатов на должность члена ВСП по квоте Президента

Среди 40 претендентов есть судьи, народные депутаты, ученые-юристы.

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12 мая состоялось заседание Этического совета, на котором было принято решение о допуске к собеседованию сорока кандидатов на должность члена Высшего совета правосудия от Президента Украины.

Так, к этапу собеседования допустили следующих кандидатов:

Басюка Романа Івановича Беркуту Наталію Михайлівну Возного Юрія Вікторовича Гетьман Наталію Олексіївну Гринько Ларису Петрівну Гультая Павла Михайловича Гуріна Дмитра Миколайовича Данелюк Оксану Миколаївну Дрока Григорія Миколайовича Єрмоленка Володимира Михайловича Житного Олександра Олександровича Жука Андрія Володимировича Камінську Наталію Василівну Капустинського Максима Вікторовича Кирильчука Олега Ігоровича Кихтюка Романа Миколайовича Кіцелюка Василя Мирославовича Козлова Андрія Георгійовича Махінчука Віталія Миколайовича Машковську Людмилу Володимирівну Михайлюка Олега Анатолійовича Мольченка Володимира Георгійовича Назарова Івана Володимировича Остапенко Ольгу Валентинівну Павліша Павла Васильовича Рижого Олексія Анатолійовича Савінову Наталію Андріївну Савченка Сергія Анатолійовича Сав’юка Максима Ігоровича Сеник Валентину Григорівну Соколову Вікторію В’ячеславівну Солоху Олега Володимировича Срєбранець Світлану Олександрівну Сугоняко Наталію Володимирівну Ткаченка Олександра Васильовича Турчинського Максима Ігоровича Федорак Лесю Миколаївну Феленка Юрія Анатолійовича Ференс Олену Миколаївну Чорну Богдану Миколаївну

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