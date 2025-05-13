В Харьковской области разоблачили мошенников, которые присвоили жилье умерших граждан на 6 млн грн

Группа лиц путем подделки документов завладевала недвижимым имуществом граждан в Харьковской и Днепропетровской областях.

Фото: npu.gov.ua

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В Харьковской области полицейские сообщили о подозрении мошенникам, которые присвоили жилье умерших на 6 миллионов гривен. Об этом сообщила Национальная полиция Украины.

Преступная схема заключалась в подделке правоустанавливающих документов, таких как акты приема-передачи имущества в уставный фонд, договоры дарения и купли-продажи. Впоследствии эти документы использовались для регистрации права собственности на подставных лиц и последующей перепродажи имущества добросовестным покупателям.

Организатором преступной схемы является 43-летний житель Харькова. К преступной деятельности также были привлечены еще шесть граждан в возрасте от 32 до 68 лет.

На данный момент полицейские установили четыре эпизода мошенничества — это незаконное завладение двумя домами в Харькове и двумя квартирами в Кривом Роге и Днепре. Общая сумма нанесенного ущерба составляет более 6 миллионов гривен.

На все объекты недвижимости наложен арест.

Правоохранители провели 19 санкционированных обысков в Харькове, Киеве, Днепре, Полтаве и Кривом Роге. В результате изъята документация, компьютерная техника, печати, образцы подписей, а также денежные средства в национальной и иностранной валюте.

8 мая семи фигурантам, среди которых организатор, частный нотариус и государственный регистратор вещных прав на недвижимое имущество, объявлено о подозрении.

Фигурантам грозит лишение свободы сроком до 12 лет с конфискацией имущества.

В настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения и привлечении к ответственности других лиц, которые могут быть причастны к преступной деятельности.

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