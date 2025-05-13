На Харківщині викрили шахраїв, які привласнили житло померлих громадян на 6 млн грн

Група осіб шляхом підробки документів заволодівали нерухомим майном громадян у Харківській та Дніпропетровській областях.

Фото: npu.gov.ua

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У Харківській області поліцейські оголосили підозру шахраям, які привласнили житло померлих на 6 мільйонів гривень. Про це повідомила Національна поліція України.

Злочинна схема полягала у підробці правовстановлюючих документів, таких як акти приймання-передачі майна до статутного фонду, договори дарування та купівлі-продажу. Згодом ці документи використовувалися для реєстрації права власності на підставних осіб та подальшого перепродажу майна добросовісним покупцям.

Організатором злочинної схеми є 43-річний мешканець Харкова. До злочинної діяльності також були залучені ще шестеро громадян від 32 до 68 років.

Наразі поліцейські встановили чотири епізоди шахрайства – це незаконне заволодіння двома будинками у Харкові та двома квартирами у Кривому Розі і Дніпрі. Загальна сума завданих збитків становить понад 6 мільйонів гривень.

На всі об’єкти нерухомості накладено арешт.

Правоохоронці провели 19 санкціонованих обшуків у Харкові, Києві, Дніпрі, Полтаві та Кривому Розі. В результаті вилучено документацію, комп’ютерну техніку, печатки, зразки підписів, а також грошові кошти у національній та іноземній валюті.

8 травня сімом фігурантам, серед яких організатор, приватний нотаріус та держаний реєстратор речових прав на нерухоме майно, оголошено про підозру.

Фігурантам загрожує позбавлення волі строком до 12 років з конфіскацією майна.

Наразі вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу та притягнення до відповідальності інших осіб, які можуть бути причетні до злочинної діяльності.

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