Трамп заявив, що може особисто прибути до Стамбулу на перемовини

Я думав про те, щоб полетіти туди, — сказав Дональд Трамп, коментуючи переговори у Туреччині 15 травня.

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Президент США Дональд Трамп назвав дуже важливою майбутню зустріч України та РФ у Стамбулі. Так він зазначив, що може особисто прибути до Туреччини на перемовини.

"Я думав про те, щоб полетіти туди. Існує така можливість, якщо я вважаю, що все може статися", – зазначив президент США.

Також він висловив сподівання, що Президент України Володимир Зеленський і Путін приїдуть на переговори і додав, що ця зустріч може призвести до хороших результатів.

"Я наполягав, щоб ця зустріч відбулася. Потрібно зупинити жахливе кровопролиття", - сказав Трамп на пресконференції.

Нагадаємо, що Володимир Зеленський заявив, що з 12 травня Україна очікує на припинення вогню з боку Росії, щоб створити умови для мирних переговорів. Він підтвердив, що готовий особисто зустрітися з Путіним у Туреччині в четвер, 15 травня.

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