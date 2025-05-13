На Буковині викрили правоохоронця, який намагався налагодити схему незаконного перетину кордону

Фігурант шукав охочих виїхати та за 9 тисяч доларів США обіцяв забезпечити їм безперешкодний перетин кордону.

Фото: dbr.gov.ua

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Правоохоронці викрили правоохоронця з Чернівецької області, який планував організувати схему незаконного перетину державного кордону чоловіками призовного віку через пункт пропуску «Ягодин». Про це повідомило Державне бюро розслідувань.

Фігурант шукав охочих виїхати та за 9 тисяч доларів США обіцяв забезпечити їм безперешкодний перетин кордону. У схемі він мав намір задіяти знайомого правоохоронця, який під час служби на пункті пропуску мав пропускати «клієнтів» без перевірки документів.

Зловмисника викрито під час спроби організувати виїзд трьох чоловіків. Йому повідомлено про підозру.

Підозрюваного відсторонено від виконання службових обов’язків. Під час обшуку в його квартирі вилучено речовину, схожу на наркотичну. Зразки направлено на експертизу. У разі підтвердження факту — кримінальне провадження може бути додатково кваліфіковане.

Суд обрав йому запобіжний захід — тримання під вартою із правом внесення застави.

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