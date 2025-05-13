На Буковине разоблачили правоохранителя, который пытался наладить схему незаконного пересечения границы

Фигурант искал желающих выехать и за 9 тысяч долларов США обещал обеспечить им беспрепятственное пересечение границы.

Фото: dbr.gov.ua

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Правоохранители разоблачили правоохранителя из Черновицкой области, который планировал организовать схему незаконного пересечения государственной границы мужчинами призывного возраста через пункт пропуска «Ягодин». Об этом сообщило Государственное бюро расследований.

Фигурант искал желающих выехать и за 9 тысяч долларов США обещал обеспечить им беспрепятственный переход границы. В схеме он намеревался задействовать знакомого правоохранителя, который во время службы в пункте пропуска должен был пропускать «клиентов» без проверки документов.

Злоумышленник был разоблачен во время попытки организовать выезд трех мужчин. Ему сообщено о подозрении.

Подозреваемый отстранен от исполнения служебных обязанностей. Во время обыска в его квартире было изъято вещество, похожее на наркотическое. Образцы направлены на экспертизу. В случае подтверждения факта уголовное производство может быть дополнительно переквалифицировано.

Суд избрал ему меру пресечения — содержание под стражей с правом внесения залога.

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