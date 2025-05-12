Трамп заявил, что может лично прибыть в Стамбул на переговоры

Я думал о том, чтобы полететь туда, – сказал Дональд Трамп, комментируя переговоры в Турции 15 мая.

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Президент США Дональд Трамп назвал очень важной предстоящую встречу Украины и РФ в Стамбуле. Так он отметил, что может лично прибыть в Турцию на переговоры.

"Я думал о том, чтобы полететь туда. Существует такая возможность, если я считаю, что все может произойти", – отметил президент США.

Также он выразил надежду на то, что Президент Украины Владимир Зеленский и Путин приедут на переговоры и добавил, что эта встреча может привести к хорошим результатам.

"Я настаивал, чтобы эта встреча состоялась. Нужно остановить ужасающее кровопролитие", - сказал Трамп на пресс-конференции.

Напомним, что Владимир Зеленский заявил, что с 12 мая Украина ожидает прекращения огня со стороны России, чтобы создать условия для мирных переговоров. Он подтвердил, что готов лично встретиться с Путиным в Турции в четверг, 15 мая.

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