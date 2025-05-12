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Президент Турции Эрдоган провел телефонные переговоры с Зеленским и Путиным — что известно

19:53, 12 мая 2025
Реджеп Тайип Эрдоган рассчитывает, что усилия по переговорам в Стамбуле «не будут потрачены впустую».
Президент Турции Эрдоган провел телефонные переговоры с Зеленским и Путиным — что известно
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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган рассказал, что провел переговоры с Путиным 11 мая, а 12 мая побеседовал с украинским лидером Владимиром Зеленским.

По словам Эрдогана, его переговоры с Путиным по Украине были всеобъемлющими.

"Мы обсудили множество важных вопросов, включая прекращение войны между Россией и Украиной. Только что поговорили с Зеленским. На прошлой неделе мы также обсуждали этот вопрос президентом США Дональдом Трампом, говорили о шагах, которые мы могли бы сделать, чтобы остановить кровопролитие. Мы поддерживаем стремление Трампа разрешать конфликты путем диалога и дипломатии", - сказал Эрдоган во время обращения к нации.

Он добавил, что рассчитывает, что усилия по переговорам в Стамбуле "не будут потрачены впустую" и новые возможности не будут упущены.

Напомним, Дональд Трамп заявил, что может присутствовать в Стамбуле 15 мая во время переговоров между Зеленским и Путиным.

Владимир Зеленский сказал, что поддерживает вероятное присутствие Трампа на переговорах.

Как известно, Украина ожидает прекращения огня со стороны России, чтобы создать условия для мирных переговоров. Зеленский подтвердил, что готов лично встретиться с Путиным в Турции в четверг, 15 мая. Пока что в РФ никак не комментировали возможность присутствия Путина на переговорах.

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