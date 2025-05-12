Україна готова до прямих перемовин із Путіним — Зеленський обговорив з Ердоганом деталі зустрічі у Стамбулі

Володимир Зеленський повідомив деталі розмови з президентом Туреччини, яка стосувалася переговорів у Стамбулі 15 травня.

Фото: Володимир Зеленський/Телеграм

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Президент Володимир Зеленський розповів, що обговорив з президентом Туреччини Реджепом Тайїпом Ердоганом деталі майбутньої зустрічі у Стамбулі, яка має відбутись 15 травня за участі Путіна.

"Розмовляв із Президентом Ердоганом. Обговорили ключові деталі зустрічі в Туреччині, яка може допомогти в закінченні війни. Вдячний за підтримку та готовність на найвищому рівні сприяти дипломатії. Однаково бачимо необхідність припинення вогню", - заявив Президент.

Зеленський наголосив, що потрібно, щоб партнери забезпечили моніторинг припинення вогню та додав, що Україна готова вести прямі переговори з Путіним.

"Ми готові до прямих перемовин із Путіним. І дуже важливо, що ми всі разом у Європі працюємо заради довгострокового гарантування безпеки. Будемо в постійному контакті з Америкою. Домовилися з Президентом Ердоганом про подальшу спільну роботу заради того, щоб мир був", - додав Зеленський.

Раніше Ердоган розповів, що провів переговори з Путіним 11 травня, а 12 травня поговорив із Володимиром Зеленським.

Нагадаємо, що Володимир Зеленський заявив, що Україна очікує на припинення вогню з боку Росії, щоб створити умови для мирних переговорів. Він підтвердив, що готовий особисто зустрітися з Путіним у Туреччині в четвер, 15 травня.

Також президент США Дональд Трамп заявив, може бути присутнім у Стамбулі 15 травня.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.