Для колишніх прокурорів, правоохоронців та депутатів пом’якшать обмеження для участі в конкурсі до ВАКС

Законодавці збираються прибрати для кандидатів до ВАКС обмеження в 10 років після зайняття посади в органах прокуратури чи у правоохоронних органах.

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Колишнім прокурорам, податківцям, митникам, правоохоронцям та депутатам будуть спрощені умови для участі в конкурсі на посаду судді Вищого антикорупційного суду. Так, незабаром Верховна Рада розгляне законопроект 12331-2 «щодо уточнення процедур конкурсу на посаду судді та відрядження судді», який Комітет ВР з правової політики рекомендував до прийняття в другому читанні.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», Комітет вирішив додати туди положення з іншого законопроекту 13114, який пленарний зал тричі не зміг включити до порядку денного.

Отже, пропонується внести зміни до ч. 4 статті 7 закону про Вищий антикорупційний суд.

Наразі закон про ВАКС передбачає, що не може бути призначена суддею Вищого антикорупційного суду особа:

1) яка упродовж 10 років, що передують призначенню:

працювала (проходила службу) в органах прокуратури України,

внутрішніх справ України,

Національної поліції України,

Державному бюро розслідувань,

інших правоохоронних органах (органах правопорядку),

податковій міліції,

Службі безпеки України,

митних органах,

Національному антикорупційному бюро України,

Бюро економічної безпеки України,

Національному агентстві з питань запобігання корупції,

Національному агентстві України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших кримінальних правопорушень,

Антимонопольному комітеті України,

Рахунковій палаті,

центральному органі виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику,

центральному органі виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму (Держфінмоніторинг);

обіймала політичні посади, мала представницький мандат;

2) яка упродовж останніх 5 років входила до складу керівних органів політичної партії або перебувала у трудових чи інших договірних відносинах з політичною партією тощо.

Законодавці пропонують змінити вищезгадані пункти 1 і 2 ч. 4 статті 7 Закону «Про Вищий антикорупційний суд». Відповідно до запропонованих змін не може бути призначена суддею Вищого антикорупційного суду особа:

1) яка упродовж 10 років, що передують призначенню, працювала (проходила службу) в:

Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі,

Національному антикорупційному бюро України,

Національному агентстві з питань запобігання корупції,

Національному агентстві України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА);

2) яка упродовж останніх 5 років:

обіймала політичні посади, мала представницький мандат, входила до складу керівних органів політичної партії або перебувала у трудових чи інших договірних відносинах з політичною партією;

працювала (проходила службу) в органах прокуратури України (крім Спеціалізованої антикорупційної прокуратури),

внутрішніх справ України,

Національної поліції України,

Державному бюро розслідувань,

інших правоохоронних органах (органах правопорядку),

податковій міліції,

Службі безпеки України,

митних органах,

Бюро економічної безпеки України,

Антимонопольному комітеті України,

Рахунковій палаті,

центральному органі виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і державну митну політику,

центральному органі виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму (Держфінмоніторинг).

Отже, серед іншого, будуть дещо спрощені норми для участі в конкурсі до ВАКС для колишніх прокурорів – крім прокурорів САП.

Разом з тим, у запропонованій нормі щодо обмеження в 5 років не вказано, з якого моменту вони мають відраховуватися.

Таким чином, норми законопроекту 13114, який не зміг «добратися» навіть до першої стадії, «переїхали» до законопроекту 12331-2, до прийняття якого лишився один крок.

Поспіх депутатів пояснюється, серед іншого, простою причиною – вже 1 червня має початися прийом документів кандидатів до АП ВАКС і є необхідність розширити коло осіб, які зможуть брати участь у конкурсі. Про це у своєму листі до голови Комітету Дениса Маслова написав голова ВККС Андрій Пасічник.

Автор: Наталя Мамченко

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