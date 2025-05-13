Для колишніх прокурорів, правоохоронців та депутатів пом’якшать обмеження для участі в конкурсі до ВАКС

08:02, 13 травня 2025
Законодавці збираються прибрати для кандидатів до ВАКС обмеження в 10 років після зайняття посади в органах прокуратури чи у правоохоронних органах.
Колишнім прокурорам, податківцям, митникам, правоохоронцям та депутатам будуть спрощені умови для участі в конкурсі на посаду судді Вищого антикорупційного суду. Так, незабаром Верховна Рада розгляне законопроект 12331-2 «щодо уточнення процедур конкурсу на посаду судді та відрядження судді», який Комітет ВР з правової політики рекомендував до прийняття в другому читанні.
Як раніше писала «Судово-юридична газета», Комітет вирішив додати туди положення з іншого законопроекту 13114, який пленарний зал тричі не зміг включити до порядку денного.
Отже, пропонується внести зміни до ч. 4 статті 7 закону про Вищий антикорупційний суд.
Наразі закон про ВАКС передбачає, що не може бути призначена суддею Вищого антикорупційного суду особа:
1) яка упродовж 10 років, що передують призначенню:
- працювала (проходила службу) в органах прокуратури України,
- внутрішніх справ України,
- Національної поліції України,
- Державному бюро розслідувань,
- інших правоохоронних органах (органах правопорядку),
- податковій міліції,
- Службі безпеки України,
- митних органах,
- Національному антикорупційному бюро України,
- Бюро економічної безпеки України,
- Національному агентстві з питань запобігання корупції,
- Національному агентстві України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших кримінальних правопорушень,
- Антимонопольному комітеті України,
- Рахунковій палаті,
- центральному органі виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику,
- центральному органі виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму (Держфінмоніторинг);
- обіймала політичні посади, мала представницький мандат;
2) яка упродовж останніх 5 років входила до складу керівних органів політичної партії або перебувала у трудових чи інших договірних відносинах з політичною партією тощо.
Законодавці пропонують змінити вищезгадані пункти 1 і 2 ч. 4 статті 7 Закону «Про Вищий антикорупційний суд». Відповідно до запропонованих змін не може бути призначена суддею Вищого антикорупційного суду особа:
1) яка упродовж 10 років, що передують призначенню, працювала (проходила службу) в:
- Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі,
- Національному антикорупційному бюро України,
- Національному агентстві з питань запобігання корупції,
- Національному агентстві України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА);
2) яка упродовж останніх 5 років:
- обіймала політичні посади, мала представницький мандат, входила до складу керівних органів політичної партії або перебувала у трудових чи інших договірних відносинах з політичною партією;
- працювала (проходила службу) в органах прокуратури України (крім Спеціалізованої антикорупційної прокуратури),
- внутрішніх справ України,
- Національної поліції України,
- Державному бюро розслідувань,
- інших правоохоронних органах (органах правопорядку),
- податковій міліції,
- Службі безпеки України,
- митних органах,
- Бюро економічної безпеки України,
- Антимонопольному комітеті України,
- Рахунковій палаті,
- центральному органі виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і державну митну політику,
- центральному органі виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму (Держфінмоніторинг).
Отже, серед іншого, будуть дещо спрощені норми для участі в конкурсі до ВАКС для колишніх прокурорів – крім прокурорів САП.
Разом з тим, у запропонованій нормі щодо обмеження в 5 років не вказано, з якого моменту вони мають відраховуватися.
Таким чином, норми законопроекту 13114, який не зміг «добратися» навіть до першої стадії, «переїхали» до законопроекту 12331-2, до прийняття якого лишився один крок.
Поспіх депутатів пояснюється, серед іншого, простою причиною – вже 1 червня має початися прийом документів кандидатів до АП ВАКС і є необхідність розширити коло осіб, які зможуть брати участь у конкурсі. Про це у своєму листі до голови Комітету Дениса Маслова написав голова ВККС Андрій Пасічник.
Автор: Наталя Мамченко
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