Практика судів
  1. Публікації
  2. / В Україні

Для колишніх прокурорів, правоохоронців та депутатів пом’якшать обмеження для участі в конкурсі до ВАКС

08:02, 13 травня 2025
Законодавці збираються прибрати для кандидатів до ВАКС обмеження в 10 років після зайняття посади в органах прокуратури чи у правоохоронних органах.
Для колишніх прокурорів, правоохоронців та депутатів пом’якшать обмеження для участі в конкурсі до ВАКС
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Колишнім прокурорам, податківцям, митникам, правоохоронцям та депутатам будуть спрощені умови для участі в конкурсі на посаду судді Вищого антикорупційного суду. Так, незабаром Верховна Рада розгляне законопроект 12331-2 «щодо уточнення процедур конкурсу на посаду судді та відрядження судді», який Комітет ВР з правової політики рекомендував до прийняття в другому читанні.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», Комітет вирішив додати туди положення з іншого законопроекту 13114, який пленарний зал тричі не зміг включити до порядку денного.

Отже, пропонується внести зміни до ч. 4 статті 7 закону про Вищий антикорупційний суд.

Наразі закон про ВАКС передбачає, що не може бути призначена суддею Вищого антикорупційного суду особа:

1) яка упродовж 10 років, що передують призначенню:

  • працювала (проходила службу) в органах прокуратури України,
  • внутрішніх справ України,
  • Національної поліції України,
  • Державному бюро розслідувань,
  • інших правоохоронних органах (органах правопорядку),
  • податковій міліції,
  • Службі безпеки України,
  • митних органах,
  • Національному антикорупційному бюро України,
  • Бюро економічної безпеки України,
  • Національному агентстві з питань запобігання корупції,
  • Національному агентстві України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших кримінальних правопорушень,
  • Антимонопольному комітеті України,
  • Рахунковій палаті,
  • центральному органі виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику,
  • центральному органі виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму (Держфінмоніторинг);
  • обіймала політичні посади, мала представницький мандат;

2) яка упродовж останніх 5 років входила до складу керівних органів політичної партії або перебувала у трудових чи інших договірних відносинах з політичною партією тощо.

Законодавці пропонують змінити вищезгадані пункти 1 і 2 ч. 4 статті 7 Закону «Про Вищий антикорупційний суд». Відповідно до запропонованих змін не може бути призначена суддею Вищого антикорупційного суду особа:

1) яка упродовж 10 років, що передують призначенню, працювала (проходила службу) в:

  • Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі,
  • Національному антикорупційному бюро України,
  • Національному агентстві з питань запобігання корупції,
  • Національному агентстві України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА);

2) яка упродовж останніх 5 років:

  • обіймала політичні посади, мала представницький мандат, входила до складу керівних органів політичної партії або перебувала у трудових чи інших договірних відносинах з політичною партією;
  • працювала (проходила службу) в органах прокуратури України (крім Спеціалізованої антикорупційної прокуратури),
  • внутрішніх справ України,
  • Національної поліції України,
  • Державному бюро розслідувань,
  • інших правоохоронних органах (органах правопорядку),
  • податковій міліції,
  • Службі безпеки України,
  • митних органах,
  • Бюро економічної безпеки України,
  • Антимонопольному комітеті України,
  • Рахунковій палаті,
  • центральному органі виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і державну митну політику,
  • центральному органі виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму (Держфінмоніторинг).

Отже, серед іншого, будуть дещо спрощені норми для участі в конкурсі до ВАКС для колишніх прокурорів – крім прокурорів САП.

Разом з тим, у запропонованій нормі щодо обмеження в 5 років не вказано, з якого моменту вони мають відраховуватися.

Таким чином, норми законопроекту 13114, який не зміг «добратися» навіть до першої стадії, «переїхали» до законопроекту 12331-2, до прийняття якого лишився один крок.

Поспіх депутатів пояснюється, серед іншого, простою причиною – вже 1 червня має початися прийом документів кандидатів до АП ВАКС і є необхідність розширити коло осіб, які зможуть брати участь у конкурсі. Про це у своєму листі до голови Комітету Дениса Маслова написав голова ВККС Андрій Пасічник.

Автор: Наталя Мамченко

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

прокурор депутат ВАКС Вищий антикорупційний суд конкурс

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Для колишніх прокурорів, правоохоронців та депутатів пом’якшать обмеження для участі в конкурсі до ВАКС

Законодавці збираються прибрати для кандидатів до ВАКС обмеження в 10 років після зайняття посади в органах прокуратури чи у правоохоронних органах.

Депутати пропонують скасувати фінальну співбесіду для кандидатів до апеляційних судів та ВАКС і прибрати вимогу 75% вірних відповідей на тесті з української державності

Верховна Рада зможе швидко прийняти законопроект, який спрощує конкурсні процедури для кандидатів до апеляційних судів та розширює коло потенційних претендентів до ВАКС.

У Державному реєстрі військовослужбовців збиратимуть і зберігатимуть дані про військовослужбовців ЗСУ та Держспецтранспорту

Створення та функціонування Реєстру військовослужбовців, у тому числі створення програмно- технічних засобів Реєстру, буде здійснюватися за рахунок коштів міжнародної технічної допомоги і фінансової допомоги міжнародних організацій/

ВККС призначила кваліфікаційний іспит для учасників добору на посади суддів та діючих суддів – подробиці

Визначені чотири етапи кваліфікаційного іспиту та прохідний бал за кожен етап

До закону про дорожній рух внесуть зміни стосовно перереєстрації авто боржниками

Верховна Рада розгляне у другому читанні законопроект щодо цифровізації виконавчого провадження, який передбачає зміни до закону про дорожній рух.

Контакти

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Відео
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Зіновій Гавдик
    Зіновій Гавдик
    суддя Львівського окружного адміністративного суду
  • Віктор Данилишин
    Віктор Данилишин
    суддя Окружного адміністративного суду міста Києва
  • Сергій Клопот
    Сергій Клопот
    суддя Чернігівського окружного адміністративного суду
  • Василь Ключкович
    Василь Ключкович
    заступник голови Шостого апеляційного адміністративного суду
  • Сергій Лапій
    Сергій Лапій
    суддя Київського окружного адміністративного суду