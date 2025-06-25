Кабмін вніс зміни до Порядку забезпечення дітей, які страждають на орфанні захворювання

Внесено зміни в частині передбачення можливості прийняття рішень щодо забезпечення пацієнтів лікарськими засобами та харчовими продуктами спеціального дієтичного споживання безпосередньо комісіями, утвореними закладами охорони здоровʼя.

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У середу, 25 червня, Кабінет Міністрів України вніс зміни до Положення про лікарсько-консультативну комісію, затвердженого постановою уряду від 21.11.2013 N 917 «Деякі питання встановлення лікарсько-консультативними комісіями інвалідності дітям», в частині оптимізації процедури їх утворення та організації роботи. Про це повідомив представник Уряду в Верховній Раді Тарас Мельничук.

Внесено зміни до Порядку забезпечення громадян, які страждають на рідкісні (орфанні) захворювання, лікарськими засобами та відповідними харчовими продуктами для спеціального дієтичного споживання, в частині передбачення можливості прийняття рішень щодо забезпечення пацієнтів лікарськими засобами та харчовими продуктами спеціального дієтичного споживання безпосередньо комісіями, утвореними закладами охорони здоровʼя.

Внесено зміни до постанови КМУ від 24.12.2024 N 1503 «Деякі питання реалізації програми державних гарантій медичного обслуговування населення у 2025 році», в частині уточнення вимог до закладів охорони здоровʼя, що можуть укладати договори з Національною службою здоровʼя України для надання послуг психіатричної допомоги пацієнтам до 18 років.

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