Практика судів
  1. В Україні

Кабмін вніс зміни до Порядку забезпечення дітей, які страждають на орфанні захворювання

16:54, 25 червня 2025
Внесено зміни в частині передбачення можливості прийняття рішень щодо забезпечення пацієнтів лікарськими засобами та харчовими продуктами спеціального дієтичного споживання безпосередньо комісіями, утвореними закладами охорони здоровʼя.
Кабмін вніс зміни до Порядку забезпечення дітей, які страждають на орфанні захворювання
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У середу, 25 червня, Кабінет Міністрів України вніс зміни до Положення про лікарсько-консультативну комісію, затвердженого постановою уряду від 21.11.2013 N 917 «Деякі питання встановлення лікарсько-консультативними комісіями інвалідності дітям», в частині оптимізації процедури їх утворення та організації роботи. Про це повідомив представник Уряду в Верховній Раді Тарас Мельничук.

Внесено зміни до Порядку забезпечення громадян, які страждають на рідкісні (орфанні) захворювання, лікарськими засобами та відповідними харчовими продуктами для спеціального дієтичного споживання, в частині передбачення можливості прийняття рішень щодо забезпечення пацієнтів лікарськими засобами та харчовими продуктами спеціального дієтичного споживання безпосередньо комісіями, утвореними закладами охорони здоровʼя.

Внесено зміни до постанови КМУ від 24.12.2024 N 1503 «Деякі питання реалізації програми державних гарантій медичного обслуговування населення у 2025 році», в частині уточнення вимог до закладів охорони здоровʼя, що можуть укладати договори з Національною службою здоровʼя України для надання послуг психіатричної допомоги пацієнтам до 18 років.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Кабінет Міністрів України

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Комісія з відбору керівників прокуратур з представниками іноземних проектів припинила роботу

До відбіркової комісії керівників прокуратур входив представник IDLO – організації, яка через зупинку фінансування Держдепом США раніше повідомила про паузу в реалізації проекту з участі у комісії з відбору резерву на керівні посади в органах прокуратури.

Змінами до держбюджету пропонується підвищити прожитковий мінімум для розрахунку окладів прокурорів з 1600 до 2102 грн

Кабмін пропонує підвищити до 2102 грн прожитковий мінімум для розрахунку окладів прокурорів, що дозволить збільшити посадові оклади в окружних прокуратурах

Мінцифри отримає додатково 6,3 млрд грн – зміни до закону про бюджет на 2025 рік

Кабмін у змінах до держбюджету пропонує збільшити на 6,3 млрд грн видатки для Мінцифри, а також надати право уряду скорочувати видатки загального фонду за бюджетними програмами головних розпорядників коштів для збільшення видатків на оборону.

Видатки на оборону збільшать на 412 млрд грн — Кабмін схвалив зміни до закону про держбюджет

Уряд подасть до парламенту зміни до закону про державний бюджет, які передбачають збільшення видатків на оборону на 412 млрд грн.

Колишній голова Касаційного господарського суду Верховного Суду знаходиться в СІЗО – апеляційний розгляд відбудеться 3 липня

Шевченківський райсуд Києва визначив для Богдана Львова заставу у розмірі майже 303 млн гривень.

Контакти

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Відео
Фото
Відео