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Специалисты по сопровождению ветеранов войны смогут работать дистанционно

17:18, 25 июня 2025
Правительство внесло изменения в Порядок обеспечения деятельности специалистов по сопровождению ветеранов войны и демобилизованных лиц.
Специалисты по сопровождению ветеранов войны смогут работать дистанционно
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В среду, 25 июня, правительство внесло изменения в Порядок обеспечения деятельности специалистов по сопровождению ветеранов войны и демобилизованных лиц. Отныне такие специалисты смогут работать дистанционно и оказывать поддержку независимо от места проживания обратившихся. Об этом сообщило Министерство по делам ветеранов Украины.

Среди ключевых нововведений:

  • Внедрение принципа «экстерриториальности» — к специалисту по сопровождению можно обращаться независимо от задекларированного/зарегистрированного места проживания (пребывания). Это позволяет оперативно оказывать поддержку, где бы ни находился человек.
  • Возможность удаленного формата работы — специалисты по сопровождению могут работать не только в государственных/коммунальных учреждениях, но и на удаленных рабочих местах. Это позволяет быстрее реагировать на потребности ветеранов и их семей, особенно тех, кто проходит лечение или реабилитацию в другом регионе.
  • Изменения в отборе кандидатов в специалисты по сопровождению — местные органы власти больше не обязаны создавать отдельные комиссии по отбору кандидатов на областном уровне. Исключение составляет город Киев, который имеет специальный статус.

«Принятые изменения будут способствовать доступности услуг, усилению поддержки ветеранского сообщества и более эффективной реализации их законных прав», — добавили в Министерстве по делам ветеранов Украины.

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