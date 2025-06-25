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Кабмин внес изменения в Порядок реализации программы госгарантий медобслуживания населения

17:30, 25 июня 2025
Поставщики медицинских услуг должны обеспечить направление расходов на приобретение лекарственных средств, медицинских изделий и вспомогательных средств к ним в объеме не меньшем, чем в 2024 году, согласно установленному в смете учреждения здравоохранения объему бюджетных ассигнований.
Кабмин внес изменения в Порядок реализации программы госгарантий медобслуживания населения
Фото: kmu.gov.ua
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В среду, 25 июня, Кабинет Министров Украины внес изменения в Порядок реализации программы государственных гарантий медицинского обслуживания населения в 2025 году. Об этом сообщил представитель Правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук.

Предусмотрено, что для учреждений здравоохранения Государственного управления делами в объем бюджетных ассигнований по текущим расходам на 2024 год включаются также расходы, которые на начало года были предусмотрены в составе бюджетной программы «Обеспечение медицинских мероприятий отдельных государственных программ и комплексных мероприятий программного характера» и впоследствии перераспределены по решению Кабинета Министров Украины на расходы потребления для закупки лекарственных средств и медицинских изделий для предоставления военнослужащим медицинской помощи и социальной реабилитации.

Определено, что поставщики медицинских услуг, заключившие договор по пакету услуг «Переходное финансовое обеспечение предоставления медицинских услуг учреждениями здравоохранения», должны обеспечить направление расходов на приобретение лекарственных средств, медицинских изделий и вспомогательных средств к ним в объеме не меньшем, чем в 2024 году, согласно установленному в смете учреждения здравоохранения объему бюджетных ассигнований по состоянию на 01.01.2024 (для учреждений здравоохранения Национальной академии медицинских наук — по состоянию на 01.02.2024).

Также предусмотрено, что учреждения здравоохранения, относящиеся к сфере управления Минздрава и заключившие договор по пакету «Переходное финансовое обеспечение предоставления медицинских услуг учреждениями здравоохранения», ежеквартально до 10-го числа месяца, следующего за отчетным, подают информацию об объеме расходов, направленных на приобретение лекарственных средств, медицинских изделий и вспомогательных средств к ним.

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Кабинет Министров Украины медицина

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