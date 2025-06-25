Кабмин одобрил изменения в Закон о бухгалтерском учете – что изменится для бизнеса

Кабинет Министров Украины одобрил проект изменений в Закон «О бухгалтерском учете и финансовой отчетности в Украине», которые вводят обязательную отчетность по устойчивому развитию для определенных предприятий. Об этом сообщили Министерстве финансов Украины.
Основные нововведения:
Отчетность по устойчивому развитию
Впервые на законодательном уровне отдельные предприятия обязаны составлять, подавать и обнародовать отчетность по устойчивому развитию. Она будет включать данные о влиянии компаний на экологию, социальную сферу, трудовые отношения, права человека и антикоррупционные меры, а также о влиянии этих аспектов на деятельность предприятия. Отчетность будет формироваться по европейским стандартам (ESRS) как отдельный раздел отчета по управлению в едином электронном формате, что облегчит анализ и доступ к информации.
Отчетность по устойчивому развитию станет частью финансовой отчетности и будет касаться:
График внедрения:
Изменения будут способствовать выполнению Соглашения об ассоциации с ЕС, созданию равных условий для украинских и европейских компаний, а также привлечению инвестиций.
Обновление критериев для предприятий
Критерии для классификации микро-, малых, средних и крупных предприятий пересмотрены с учетом инфляции и рекомендаций Еврокомиссии. Это уменьшит административное давление и предотвратит необоснованное включение компаний в категории с более жесткими требованиями.
Международные стандарты для госпредприятий
Государственные предприятия и компании с государственной долей более 50% обязаны вести учет и отчетность по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) и составлять отчет об управлении. Это повысит прозрачность госсектора и облегчит доступ к международным рынкам капитала.
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