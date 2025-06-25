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Кабмин одобрил изменения в Закон о бухгалтерском учете – что изменится для бизнеса

17:41, 25 июня 2025
Изменения направлены на приближение к стандартам ЕС, повышение прозрачности бизнеса и конкурентоспособности на международных рынках.
Кабмин одобрил изменения в Закон о бухгалтерском учете – что изменится для бизнеса
Фото: lb.ua
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Кабинет Министров Украины одобрил проект изменений в Закон «О бухгалтерском учете и финансовой отчетности в Украине», которые вводят обязательную отчетность по устойчивому развитию для определенных предприятий. Об этом сообщили Министерстве финансов Украины.

Основные нововведения:

Отчетность по устойчивому развитию

Впервые на законодательном уровне отдельные предприятия обязаны составлять, подавать и обнародовать отчетность по устойчивому развитию. Она будет включать данные о влиянии компаний на экологию, социальную сферу, трудовые отношения, права человека и антикоррупционные меры, а также о влиянии этих аспектов на деятельность предприятия. Отчетность будет формироваться по европейским стандартам (ESRS) как отдельный раздел отчета по управлению в едином электронном формате, что облегчит анализ и доступ к информации.

Отчетность по устойчивому развитию станет частью финансовой отчетности и будет касаться:

  • крупных предприятий и материнских компаний крупных групп;
  • средних и малых предприятий, чьи ценные бумаги торгуются на регулируемом рынке капитала.

График внедрения:

  • Крупные предприятия (более 500 работников) и их материнские компании - с 2028 года.
  • Другие крупные предприятия и материнские компании - с 2029 года.
  • Средние и малые предприятия с ценными бумагами на бирже - с 2030 года.

Изменения будут способствовать выполнению Соглашения об ассоциации с ЕС, созданию равных условий для украинских и европейских компаний, а также привлечению инвестиций.

Обновление критериев для предприятий

Критерии для классификации микро-, малых, средних и крупных предприятий пересмотрены с учетом инфляции и рекомендаций Еврокомиссии. Это уменьшит административное давление и предотвратит необоснованное включение компаний в категории с более жесткими требованиями.

Международные стандарты для госпредприятий

Государственные предприятия и компании с государственной долей более 50% обязаны вести учет и отчетность по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) и составлять отчет об управлении. Это повысит прозрачность госсектора и облегчит доступ к международным рынкам капитала.

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закон бизнес Кабинет Министров Украины

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