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На Закарпатье пенсионерка погибла в пожаре из-за сжигания сухой травы

23:32, 26 июня 2025
65-летняя женщина погибла в огне на частном участке.
На Закарпатье пенсионерка погибла в пожаре из-за сжигания сухой травы
Фото: ГСЧС
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В селе Дунковица на Закарпатье 65-летняя жительница Мукачево погибла в результате пожара, вызванного сжиганием сухой травы. Об этом сообщила Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям.

По информации ГСЧС, женщина вместе с мужем приехала на земельный участок знакомых, чтобы убрать территорию. Супруги решили сжечь собранный мусор, но огонь быстро вышел из-под контроля. Пока мужчина пошел за водой, пламя охватило участок, и женщина не смогла выбраться из эпицентра пожара.

Правоохранители устанавливают окончательную причину смерти. ГСЧС отметила, что сжигание сухой травы, мусора или кустарников запрещено, ведь это может привести к масштабным пожарам и представляет смертельную опасность. Граждан призвали соблюдать правила пожарной безопасности и использовать безопасные способы утилизации растительных остатков.

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ГСЧС Закарпатье пожар

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