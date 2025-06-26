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В Раде зарегистрировали законопроект об увеличении штрафов за парковку на местах для людей с инвалидностью

18:04, 26 июня 2025
Штрафы за парковку на местах для людей с инвалидностью могут вырасти до 5100 гривен.
В Раде зарегистрировали законопроект об увеличении штрафов за парковку на местах для людей с инвалидностью
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Как ранее сообщала «Судебно-юридическая газета», Кабинет Министров Украины одобрил законопроект, предусматривающий существенное усиление ответственности за нарушение правил парковки на местах, предназначенных для людей с инвалидностью. Соответствующие изменения предлагаются Кабинетом Министров Украины в Кодекс Украины об административных правонарушениях.

26 июня представитель Правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук сообщил, что правительство зарегистрировало в Верховной Раде проект закона №13426 «О внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях относительно усиления ответственности за нарушение правил остановки, стоянки и парковки на местах для лиц с инвалидностью».

Законопроектом предусмотрено внесение изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях, в частности:

  • увеличение размера штрафа за нарушение правил остановки, стоянки, парковки транспортных средств на местах, обозначенных соответствующими дорожными знаками или разметкой, на которых разрешена остановка, стоянка или парковка только транспортных средств, управляемых водителями с инвалидностью или водителями, перевозящими лиц с инвалидностью (кроме случаев вынужденной стоянки);
  • увеличение размера штрафа за создание препятствий водителям с инвалидностью или водителям, перевозящим лиц с инвалидностью, в остановке или стоянке управляемых ими транспортных средств;
  • урегулирование обязанности водителей с инвалидностью или водителей, перевозящих лиц с инвалидностью, устанавливать и использовать на таких транспортных средствах опознавательный знак «Водитель с инвалидностью» вместе с информацией о наличии инвалидности в виде уникального электронного идентификатора (QR-кода).

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Верховная Рада Украины законопроект штраф / штрафы

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