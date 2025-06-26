В Раде зарегистрировали законопроект об увеличении штрафов за парковку на местах для людей с инвалидностью

Как ранее сообщала «Судебно-юридическая газета», Кабинет Министров Украины одобрил законопроект, предусматривающий существенное усиление ответственности за нарушение правил парковки на местах, предназначенных для людей с инвалидностью. Соответствующие изменения предлагаются Кабинетом Министров Украины в Кодекс Украины об административных правонарушениях.
26 июня представитель Правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук сообщил, что правительство зарегистрировало в Верховной Раде проект закона №13426 «О внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях относительно усиления ответственности за нарушение правил остановки, стоянки и парковки на местах для лиц с инвалидностью».
Законопроектом предусмотрено внесение изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях, в частности:
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