Штрафи за паркування на місцях для людей з інвалідністю можуть зрости до 5100 гривень — законопроект

В Україні посилять штрафи за незаконне паркування на місцях для осіб з інвалідністю.

Фото: Getty Images

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У середу, 25 червня, Кабінет Міністрів України погодив законопроект, що передбачає суттєве посилення відповідальності за порушення правил паркування на місцях, призначених для людей з інвалідністю. Відповідні зміни пропонуються Кабінетом Міністрів України до Кодексу України про адміністративні правопорушення.

«Це важливий крок, адже паркомісця для людей з інвалідністю, серед яких чимало ветеранів й ветеранок війни, часто займають водії, яким вони не призначені. Це створює серйозні труднощі для тих, хто справді їх потребує. Тому такі порушення — не просто дрібниця, а неповага до тих, хто віддав своє здоров’я на війні чи живе з постійними труднощами у пересуванні», - заявили у Уряді.

Що передбачає законопроект:

Збільшення штрафів: за незаконну зупинку чи стоянку на місцях для людей з інвалідністю порушникам загрожує штраф у розмірі 300 (зараз — від 60 до 100) неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, тобто 5100 грн.

Нові вимоги до водіїв з інвалідністю, або водіїв, які перевозять людей з інвалідністю: обов’язкове використання розпізнавального знака “Водій з інвалідністю” та інформації щодо наявності у формі QR-коду.

Відповідальність: паркування транспортного засобу без встановленого згідно з вимогами законодавства на ньому розпізнавального знака “Водій з інвалідністю” разом із QR-кодом, який відображає наявність інвалідності.

За офіційними даними, в Україні щорічно зростає кількість порушень правил зупинки, стоянки та паркування на місцях для людей з інвалідністю: у 2023 році було зафіксовано 5756 випадків, а у 2024 — вже 7259.

«Тож прийняття урядового законопроекту допоможе зменшити кількість правопорушень і створити комфортні умови для людей з інвалідністю, серед яких чимало ветеранів й ветеранок війни. Далі проект закону буде переданий до Верховної Ради України для розгляду та ухвалення», - додали у уряді.

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