Групповые поездки в поездах – УЗ рассказала, кто в приоритете

УЗ советует планировать групповые поездки за 35 суток.

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В разгар сезона перевозок Укрзализныця призывает подавать заявки на групповые поездки заранее, чтобы обеспечить место для всех желающих. Об этом сообщила пресс-служба компании.

Сейчас приоритет отдается перевозкам военнослужащих и организованных детских групп. Из-за высокого спроса - около 500 заявок ежедневно - Укрзализныця может удовлетворить только половину из них из-за ограниченного количества вагонов.

Для гарантии выделения вагонов для групп от 10 человек заявки следует подавать за 35 суток до поездки, но не позднее чем за 10 суток до отправления. Заявки принимаются исключительно онлайн через официальные каналы Укрзализныци.

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