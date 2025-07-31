Добровольцы в возрасте 18-24 лет смогут учиться в вузах без отрыва от службы

Военнослужащие в возрасте 18-24 лет смогут получать знания и навыки для дальнейшей самореализации.

Фото: ukrinform.com

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Верховная Рада поддержала во втором чтении законопроект №13235, который усиливает право на образование для молодых граждан, вступивших в ряды Сил обороны по контракту или по призыву во время мобилизации.

«Улучшаем условия военной службы для граждан 18–24 лет», — заявил министр обороны Украины Денис Шмыгаль.

Согласно законопроекту, молодым военнослужащим:

предоставляется право учиться в учреждениях высшего образования без отрыва от службы;

гарантируется сохранение места обучения и стипендии на период службы;

предоставляется право на отпуск в связи с обучением в вузе.

«Это позволит гражданам 18–24 лет не только присоединиться к защите Родины, но и одновременно получать знания и навыки для дальнейшего развития», — подчеркнул Денис Шмыгаль.

Как писала «Судебно-юридическая газета», Верховная Рада 31 июля приняла в целом как закон законопроект №13235.

Изначально законопроект касался только обучения военнослужащих в возрасте от 18 до 25 лет без отрыва от службы. Именно в таком виде он был принят в первом чтении и готовился ко второму.

Однако 31 июля Комитет Верховной Рады по вопросам нацбезопасности решил еще раз пересмотреть поправки — и внес нормы, касающиеся права на дополнительный отпуск.

Добавим, заместитель руководителя Офиса Президента Павел Палиса объяснил нововведения в отпусках для военнослужащих, они могут получить суммарно 54 дня отпуска.

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