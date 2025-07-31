Добровольцы в возрасте 18-24 лет смогут учиться в вузах без отрыва от службы

Верховная Рада поддержала во втором чтении законопроект №13235, который усиливает право на образование для молодых граждан, вступивших в ряды Сил обороны по контракту или по призыву во время мобилизации.
«Улучшаем условия военной службы для граждан 18–24 лет», — заявил министр обороны Украины Денис Шмыгаль.
Согласно законопроекту, молодым военнослужащим:
«Это позволит гражданам 18–24 лет не только присоединиться к защите Родины, но и одновременно получать знания и навыки для дальнейшего развития», — подчеркнул Денис Шмыгаль.
Как писала «Судебно-юридическая газета», Верховная Рада 31 июля приняла в целом как закон законопроект №13235.
Изначально законопроект касался только обучения военнослужащих в возрасте от 18 до 25 лет без отрыва от службы. Именно в таком виде он был принят в первом чтении и готовился ко второму.
Однако 31 июля Комитет Верховной Рады по вопросам нацбезопасности решил еще раз пересмотреть поправки — и внес нормы, касающиеся права на дополнительный отпуск.
Добавим, заместитель руководителя Офиса Президента Павел Палиса объяснил нововведения в отпусках для военнослужащих, они могут получить суммарно 54 дня отпуска.
Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.