Добровольці у віці 18-24 років зможуть навчатися у закладах вищої освіти без відриву від служби

Військовослужбовці у віці 18-24 років зможуть здобувати компетенції та навички для подальшої реалізації в майбутньому.

Фото: ukrinform.com

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Верховна Рада підтримала у другому читанні законопроект 13235, що посилює право на освіту для молодих осіб, які долучилися до лав Сил оборони за контрактом або за призовом під час мобілізації.

«Покращуємо умови військової служби для громадян 18-24 років», – заявив Міністр оборони України Денис Шмигаль.

Згідно з законопроектом молодим військовослужбовцям:

надається право навчатися у закладах вищої освіти без відриву від служби;

гарантується збереження місця навчання та стипендії на період служби;

надається право на відпустку у звʼязку з навчанням у закладі вищої освіти.

«Це дозволить громадянам 18-24 років не лише долучитися до захисту Батьківщини, але й одночасно здобувати компетенції та навички для подальшої реалізації в майбутньому», – підкреслив Денис Шмигаль.

Як писала «Судово-юридична газета», Верховна Рада 31 липня прийняла в цілому як закон законопроект 13235.

Спочатку законопроект стосувався лише навчання військовослужбовців 18-25 років без відриву від служби. Власне, як писала «Судово-юридична газета», у такому вигляді його прийняли в першому читанні та готувалися прийняти в цілому.

Однак, 31 липня Комітет Верховної Ради з питань національної безпеки вирішив переглянути поправки ще раз – і вніс норми стосовно права на додаткову відпустку.

Додамо, заступник керівник Офісу Президента Павло Паліса пояснив нововведення у відпустках для військових, вони зможуть отримати сумарно 54 дні відпустки.

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