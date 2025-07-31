В Україні відбулась нарада щодо виконання рекомендацій Єврокомісії, визначених у Пакеті розширення ЄС

Під час наради йшлося про виконання завдань, у сферах, охоплених Кластерами 1 та 6 – зокрема з питань боротьби з корупцією, верховенства права, судочинства, реформи державного управління, удосконалення законодавства про державні закупівлі та статистику, а також безпеки України.

Фото: kyiv24.news

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Під головуванням Віце-прем’єр-міністра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Тараса Качки 31 липня відбулась нарада щодо виконання завдань, визначених у Плані заходів з виконання рекомендацій Європейської Комісії, представлених у Звіті про прогрес України в межах Пакета розширення Європейського Союзу 2024 року, передає Урядовий портал.

Під час наради учасники обговорили стан виконання заходів за переговорними Кластерами 1 «Основи процесу вступу до ЄС» (охоплює 74 рекомендації Єврокомісії та 142 заходи) та 6 «Зовнішні відносини» (охоплює 5 рекомендацій та 12 заходів). Зокрема, під час наради йшлося про виконання завдань, у сферах, охоплених Кластерами 1 та 6 – зокрема з питань боротьби з корупцією, верховенства права, судочинства, реформи державного управління, удосконалення законодавства про державні закупівлі та статистику, а також безпеки України. Особливу увагу приділили тим заходам, реалізацію яких не вдалось завершити у визначені терміни.

Тарас Качка наголосив на важливості прискоритись у виконанні зобов’язань України на євроінтеграційному шляху та скоординував наступні спільні дії.

«Маємо довести, що Україна не лише прагне, але і здатна виконувати свої зобовʼязання якісно та вчасно. Наша держава демонструвала сталий прогрес протягом усього переговорного процесу щодо вступу в ЄС – така динаміка має бути збережена», – наголосив Віце-премʼєр-міністр.

Учасники наради детально поінформували про подальші кроки, спрямовані на повноцінне виконання рекомендацій Єврокомісії. Окрему увагу присвятили розробці Антикорупційної стратегії після 2025 року.

Участь у нараді взяли члени робочих (переговорних) груп щодо підготовки переговорних позицій України під час переговорів з Європейським Союзом, зокрема представники Верховної Ради, Міністерства юстиції, Міністерства внутрішніх справ, Міністерства економіки, довкілля та сільського господарства, Міністерства фінансів, Міністерства закордонних справ, Національного агентства з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА), Державної служби України з етнополітики та свободи совісті, Національного антикорупційного бюро тощо.

Раніше ми писали, що ЄС відкрив перший кластер про переговори щодо вступу Молдови — країна була в одному пакеті з Україною.

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