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Витяг про несудимість знову став доступний в застосунку Дія

17:13, 3 серпня 2025
МВС оновило систему, завдяки чому послуга Витяг про несудимість знову доступна для замовлення просто через застосунок
Витяг про несудимість знову став доступний в застосунку Дія
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Як раніше повідомляла «Судово-юридична газета», у застосунку «Дія» стався технічний збій, спричинений оновленням сертифікатів шифрування SSL.

Згодом у пресслужбі Дії повідомили, що планові технічні роботи завершено.

«МВС оновило систему, завдяки чому послуга Витяг про несудимість знову доступна для замовлення просто через застосунок. Тепер сервіс працює набагато швидше та без збоїв», - сказано у павідомленні.

Замовити документ у кілька кліків за посиланням.

«Щойно документ буде готовий, ми надішлемо вам сповіщення в Дії», - додали у повідомленні.

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Дія

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