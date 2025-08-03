Выписка о несудимости снова доступна в приложении «Дія»

МВД обновило систему, благодаря чему услуга «Выписка о несудимости» снова доступна для заказа прямо через приложение.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Как ранее сообщала «Судебно-юридическая газета», в приложении «Дія» произошел технический сбой, вызванный обновлением сертификатов шифрования SSL.

Позже в пресс-службе «Дії» сообщили, что плановые технические работы завершены.

«МВД обновило систему, благодаря чему услуга «Выписка о несудимости» снова доступна для заказа прямо через приложение. Теперь сервис работает значительно быстрее и без сбоев», — говорится в сообщении.

Заказать документ можно в несколько кликов по ссылке.

«Как только документ будет готов, мы отправим вам уведомление в «Дії», — добавили в сообщении.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.