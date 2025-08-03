Выписка о несудимости снова доступна в приложении «Дія»

Как ранее сообщала «Судебно-юридическая газета», в приложении «Дія» произошел технический сбой, вызванный обновлением сертификатов шифрования SSL.
Позже в пресс-службе «Дії» сообщили, что плановые технические работы завершены.
«МВД обновило систему, благодаря чему услуга «Выписка о несудимости» снова доступна для заказа прямо через приложение. Теперь сервис работает значительно быстрее и без сбоев», — говорится в сообщении.
Заказать документ можно в несколько кликов по ссылке.
«Как только документ будет готов, мы отправим вам уведомление в «Дії», — добавили в сообщении.
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