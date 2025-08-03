В Украине планируют провести пенсионную реформу — что хотят изменить

Также планируется провести реформу прожиточного минимума и запустить «единое окно» для ВПЛ.

Фото: suspilne.media

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Министр социальной политики, семьи и единства Украины Денис Улютин сообщил, что в ближайшие 100 дней предложит Верховной Раде пенсионную реформу, передает пресс-служба министерства.

Он подчеркнул, что министерство будет привлекать народных депутатов на ранних этапах разработки таких реформ:

Солидарная пенсионная система: гарантированные выплаты по достижению возраста, прямая связь между взносами ЕСВ, их продолжительностью и размером пенсии. Трансформация специальных пенсий в профессиональные — а именно, оплата с учетом трех факторов: базовая выплата, вариативная пенсионная составляющая и профессиональная — из различных источников финансирования. Введение обязательной накопительной системы.

Также он добавил, что в ближайшее время хочет обновить социальные стандарты, в частности — ввести базовую социальную помощь и провести реформу прожиточного минимума.

Улютин также сообщил о планах, которые зависят от министерства, а не от парламента. Он отметил, что в ближайшее время начнется работа над запуском «единого окна» для внутренне перемещенных лиц (ВПЛ), где можно будет получить помощь и поддержку — от момента эвакуации до интеграции в новую общину.

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