Пенсия для лиц с инвалидностью — сколько получат украинцы в августе

Украинцам разъяснили вопрос начисления пенсий для лиц с инвалидностью.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Украинцам объяснили, стоит ли ожидать изменений и повышения в августе 2025 года.

По данным ТСН, в августе 2025 года повышение пенсий по инвалидности не предусмотрено. Последнее увеличение этих выплат произошло в марте этого года во время плановой индексации. Это означает, что размеры выплат останутся на уровне, установленном после весеннего перерасчета.

Кто имеет право на пенсию по инвалидности

Право на пенсию по инвалидности предоставляется лицам, которые частично или полностью утратили трудоспособность вследствие болезни, травмы или врожденных дефектов.

По информации Пенсионного фонда Украины, ключевым условием назначения такой пенсии является наличие необходимого страхового стажа. Его продолжительность варьируется от 1 до 15 лет в зависимости от возраста человека на момент установления инвалидности.

Размер пенсии по инвалидности в 2025 году

Сумма пенсионных выплат напрямую зависит от установленной группы инвалидности и определяется как процент от пенсии по возрасту, на которую человек имел бы право:

I группа инвалидности — 100% от пенсии по возрасту.

II группа — 90% от пенсии по возрасту.

III группа — 50% от пенсии по возрасту.

Важно отметить, что законодательством установлен определенный минимальный уровень пенсионной выплаты.

Минимальная пенсия по инвалидности не может быть ниже уровня прожиточного минимума.

На сегодняшний день для III группы инвалидности эта сумма составляет 2361 гривну.

Для лиц с I группой инвалидности вследствие общего заболевания минимальная выплата с 1 марта 2025 года не может быть ниже 3323 гривен.

Пенсии военнослужащим и чернобыльцам

Для отдельных категорий граждан установлены особые, зачастую более высокие, размеры пенсий по инвалидности.

Пенсии по инвалидности для военнослужащих

Военнослужащие, получившие инвалидность во время прохождения службы, либо в течение трех месяцев после увольнения, либо позже — но вследствие заболеваний, возникших в период службы, имеют право на пенсию независимо от наличия страхового стажа.

Размеры этих пенсий в 2025 году определяются в процентах от денежного обеспечения:

Инвалидность вследствие войны:

I группа — 100%

II группа — 80%

III группа — 60%

Прочие случаи (не связанные с войной):

I группа — 70%

II группа — 60%

III группа — 40%

С 1 августа 2025 года для военнослужащих установлены следующие минимальные гарантированные выплаты:

I группа — 16 847 грн

II группа — 13 822 грн

III группа — 9 478 грн

Пенсии по инвалидности для чернобыльцев

Лица, пострадавшие вследствие Чернобыльской катастрофы, получают пенсию, расчет которой может основываться на:

официально подтвержденной заработной плате, полученной в зоне отчуждения в период с 1986 по 1990 годы,

либо на пятикратном размере минимальной заработной платы, установленной по состоянию на 1 января соответствующего года.

Минимальный размер пенсии по инвалидности, наступившей вследствие увечья или заболевания, связанного с Чернобыльской катастрофой, не может быть ниже следующих показателей:

I группа — 9 855,71 грн

II группа — 7 884,57 грн

III группа — 6 077,70 грн

Для детей с инвалидностью — 6 077,70 грн

Для лиц с инвалидностью, которые были непосредственными ликвидаторами последствий аварии на ЧАЭС, установлен более высокий минимальный размер пенсии:

I группа — 17 486,60 грн

II группа — 13 989,28 грн

III группа — 10 491,96 грн

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.