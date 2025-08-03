Находился в розыске и в состоянии алкогольного опьянения — в ТЦК объяснили, почему применили силу к водителю

В Одесской области представители Национальной полиции и РТЦК применили меры физического воздействия к водителю.

Фото: donpatriot.news

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В социальных сетях распространяется видео инцидента, который произошел в поселке Зеленогорское в Одесской области. Одесский областной ТЦК и СП разъяснил все обстоятельства происшествия.

Там отмечается, что 2 августа в рамках проведения мобилизационных мероприятий на территории Подольского района совместной группой оповещения РТЦК и СП и представителей Национальной полиции был остановлен транспортный средств с целью проверки военно-учетных документов.

Во время проверки в базе данных «Оберіг» было установлено, что гражданин находится в розыске за нарушение правил воинского учета. Кроме того, полицейские с помощью технического средства (драгер) установили, что водитель находится в состоянии алкогольного опьянения.

«На законное требование правоохранителей пройти с ними для составления соответствующих административных материалов и проведения дальнейших мобилизационных процедур гражданин отреагировал злостным неповиновением и оказал активное физическое сопротивление. В ответ на противоправные действия, с целью прекращения правонарушения, представители Национальной полиции и РТЦК и СП были вынуждены применить меры физического воздействия», — заявили в ТЦК.

Также там добавили, что по факту сопротивления представителям правоохранительного органа сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований. Кроме того, на водителя составлен административный протокол за вождение в состоянии опьянения (ст. 130 КУоАП).

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