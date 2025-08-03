Контрастная погода ожидается в Украине в понедельник

В Украине 4 августа будет тепло и местами с кратковременными дождями.

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В понедельник, 4 августа, в Украине ожидается теплая и преимущественно сухая погода с переменной облачностью по всей территории страны. Об этом сообщил Укргидрометцентр.

По прогнозу, в восточных и северо-восточных областях, а днем также в западных регионах, возможны кратковременные дожди, местами с грозами. На остальной территории страны осадков не предвидится. Ветер будет северным и северо-западным, со скоростью 5-10 м/с, а на Левобережье - 7-12 м/с. Температура воздуха ночью составит 14-19°C, в южной части до 23°C; днем температура будет колебаться от 24 до 29°C, на юге будет достигать 34°C. В Карпатах ночью ожидается 9-14°C, а днем - 18-23°C.

В Киевской области прогнозируется переменная облачность без осадков. Температура ночью составит 14-19°C, днем - 24-29°C. В самом Киеве ночью температура будет в пределах 17-19°C, а днем - 26-28°C.

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