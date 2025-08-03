В Винницкой области произошла смертельная – ЗАЗ перевернулся после столкновения с Opel

В результате ДТП, две женщины погибли, одна госпитализирована.

Фото: vn.npu.gov.ua

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В Винницкой области вблизи поселка Вендичаны произошло дорожно-транспортное происшествие с летальным исходом, в результате которого погибли две женщины, еще одна доставлена в больницу. Об этом сообщило Главное управление Национальной полиции в Винницкой области.

По предварительным данным следствия, авария произошла из-за столкновения двух автомобилей: ЗАЗ-Forza, которым управляла 38-летняя местная жительница, и Opel, за рулем которого находился 53-летний житель Киева. В результате столкновения автомобиль ЗАЗ перевернулся. Водитель и ее 55-летняя пассажирка погибли на месте происшествия. Еще одна пассажирка, 34-летняя женщина, получила телесные повреждения и была госпитализирована.

По факту аварии следственное управление полиции начало уголовное производство по ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшее смерть потерпевшего). Сейчас продолжается расследование для установления всех обстоятельств трагедии.

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