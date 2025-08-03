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На Вінниччині сталась смертельна – ЗАЗ перекинувся після зіткнення з Opel

23:30, 3 серпня 2025
В результаті ДТП, двоє жінок загинули, одна госпіталізована.
На Вінниччині сталась смертельна – ЗАЗ перекинувся після зіткнення з Opel
Фото: vn.npu.gov.ua
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У Вінницькій області поблизу селища Вендичани сталася дорожньо-транспортна пригода з летальними наслідками, внаслідок якої загинули дві жінки, ще одну доставлено до лікарні. Про це повідомило Головне управління Національної поліції у Вінницькій області.

За попередніми даними слідства, аварія сталася через зіткнення двох автомобілів: ЗАЗ-Forza, яким керувала 38-річна місцева жителька, та Opel, за кермом якого перебував 53-річний житель Києва. Унаслідок зіткнення автомобіль ЗАЗ перекинувся. Водійка та її 55-річна пасажирка загинули на місці події. Ще одна пасажирка, 34-річна жінка, отримала тілесні ушкодження і була госпіталізована.

За фактом аварії слідче управління поліції розпочало кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що спричинило смерть потерпілого). Наразі триває розслідування для встановлення всіх обставин трагедії.

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ДТП Вінниця

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