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Контрастна погода очікується в Україні в понеділок

23:59, 3 серпня 2025
В Україні 4 серпня буде тепло та місцями з короткочасними дощами.
Контрастна погода очікується в Україні в понеділок
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У понеділок, 4 серпня, в Україні очікується тепла та переважно суха погода з мінливою хмарністю по всій території країни. Про це повідомив Укргідрометцентр.

За прогнозом, у східних і північно-східних областях, а вдень також у західних регіонах, можливі короткочасні дощі, подекуди з грозами. На решті території країни опадів не передбачається. Вітер буде північним і північно-західним, зі швидкістю 5–10 м/с, а на Лівобережжі — 7–12 м/с. Температура повітря вночі становитиме 14–19°C, у південній частині до 23°C; вдень температура коливатиметься від 24 до 29°C, на півдні сягатиме 34°C. У Карпатах уночі очікується 9–14°C, а вдень — 18–23°C.

У Київській області прогнозується мінлива хмарність без опадів. Температура вночі становитиме 14–19°C, вдень — 24–29°C. У самому Києві вночі температура буде в межах 17–19°C, а вдень — 26–28°C.

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погода

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