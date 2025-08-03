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Перебував у розшуку та у стані алкогольного сп’яніння — у ТЦК пояснили, чому застосували силу до водія

18:07, 3 серпня 2025
На Одещині представники Національної поліції та РТЦК застосували заходи фізичного впливу до водія.
Перебував у розшуку та у стані алкогольного сп’яніння — у ТЦК пояснили, чому застосували силу до водія
Фото: donpatriot.news
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У соціальних мережах поширюється відео щодо інциденту, що стався в селищі Зеленогірське на Одещині. Одеський обласний ТЦК та СП роз’яснив всі обставин події.

Там зазначають, що 2 серпня у межах проведення мобілізаційних заходів на території Подільського району спільною групою оповіщення РТЦК та СП та представників Національної поліції  було зупинено транспортний засіб з метою перевірки військово-облікових документів.

Під час перевірки у базі даних «Оберіг» було встановлено, що громадянин перебуває у розшуку за порушення правил військового обліку. Крім того, поліцейськими за допомогою технічного засобу (драгер) було встановлено, що водій перебуває у стані алкогольного сп’яніння.

«На законну вимогу правоохоронців пройти з ними для складання відповідних адміністративних матеріалів та здійснення подальших мобілізаційних процедур, громадянин відреагував злісною непокорою та вчинив активний фізичний спротив. У відповідь на неправомірні дії, з метою припинення правопорушення, представники Національної поліції та РТЦК та СП були змушені застосувати заходи фізичного впливу», - заявили у ТЦК.

Також там додали, що за фактом опору представникам правоохоронного органу відомості внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Також на водія складено адміністративний протокол за керування в стані сп’яніння (ст. 130 КУпАП).

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Національна поліція ТЦК мобілізація

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