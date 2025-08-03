Пенсія особам з інвалідністю — скільки отримають українці у серпні

Українцям роз’яснили питання нарахування пенсій для осіб з інвалідністю.

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Українцям пояснили, чи варто очікувати на зміни та підвищення у серпні 2025 року.

За даними ТСН, у серпні 2025 року підвищення пенсій з інвалідності не передбачається. Останнє підвищення цих виплат відбулося у березні цього року під час планової індексації. Це означає, що розміри виплат залишаться на рівні, встановленому після весняних перерахунків.

Хто має право на пенсію за інвалідністю

Право на пенсію за інвалідністю надається особам, які частково або повністю втратили працездатність через захворювання, травми або вроджені вади. За інформацією Пенсійного фонду України, ключовою умовою для призначення такої пенсії є наявність необхідного страхового стажу. Його тривалість варіюється від 1 до 15 років, залежно від віку особи на момент встановлення інвалідності.

Розмір пенсії за інвалідністю 2025 року

Сума пенсійних виплат безпосередньо залежить від встановленої групи інвалідності, визначаючись як відсоток від пенсії за віком, на яку особа мала б право:

І група інвалідності — 100% від пенсії за віком.

ІІ група інвалідності — 90% від пенсії за віком.

ІІІ група інвалідності — 50% від пенсії за віком.

Важливо зазначити, що законодавством встановлено певний мінімальний рівень пенсійної виплати.

Найменша пенсія за інвалідністю не може бути нижчою за рівень прожиткового мінімуму. На сьогодні для ІІІ групи інвалідності ця сума становить 2361 гривню. Для осіб з І групою інвалідності від загального захворювання мінімальна виплата від 1 березня 2025 року не може бути нижчою за 3323 гривні.

Пенсії військовослужбовцям та чорнобильцям

Для певних категорій громадян встановлені окремі, часто більш високі, розміри пенсій за інвалідністю.

Пенсії за інвалідністю для військовослужбовців

Військові, які отримали інвалідність під час проходження служби, або протягом трьох місяців після звільнення, або ж пізніше, але внаслідок захворювань, що виникли у період служби, мають право на пенсію незалежно від наявності страхового стажу.

Розміри цих пенсій 2025 року визначаються у відсотках від грошового забезпечення:

Інвалідність внаслідок війни:

І група — 100%

ІІ група — 80%

ІІІ група — 60%

Інші випадки (не пов’язані з війною):

І група — 70%

ІІ група — 60%

ІІІ група — 40%

Від 1 серпня 2025 року для військовослужбовців встановлені такі мінімальні гарантовані виплати:

І група — 16 847 грн

ІІ група — 13 822 грн

ІІІ група — 9 478 грн

Пенсії за інвалідністю для чорнобильців

Особи, постраждалі внаслідок чорнобильської катастрофи, отримують пенсію, розрахунок якої може базуватися на:

Офіційно підтвердженій заробітній платі, отриманій у зоні відчуження у період від 1986-го до 1990 року.

Або ж на п’ятикратному розмірі мінімальної заробітної плати, встановленої станом на 1 січня відповідного року.

Мінімальний розмір пенсії з інвалідності, що настала внаслідок каліцтва або захворювання, пов’язаного з чорнобильською катастрофою, не може бути нижчим за такі показники:

І група — 9 855,71 грн

ІІ група — 7 884,57 грн

ІІІ група — 6 077,70 грн

Для дітей з інвалідністю — 6 077,70 грн

Для осіб з інвалідністю, які були безпосередніми ліквідаторами наслідків аварії на ЧАЕС, мінімальний розмір пенсії встановлено на вищому рівні:

І група — 17 486,60 грн

ІІ група — 13 989,28 грн

ІІІ група — 10 491,96 грн.

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