В Україні планують провести пенсійну реформу — що хочуть змінити

Також хочуть провести реформу прожиткового мінімуму та запустити «єдине вікно» для ВПО.

Фото: suspilne.media

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Міністр соціальної політики, сім’ї та єдності України Денис Улютін повідомив, що у найближчі 100 днів запропонує Верховній Раді пенсійну реформу, передає пресслужба міністерства.

Він підкреслив, що міністерство залучатиме народних депутатів на ранніх етапах розробки таких реформ:

Солідарна пенсійна система: гарантовані виплати по досягненню віку, прямий зв'язок між внесками ЄСВ, їх тривалістю і розміром пенсії. Трансформація спеціальних пенсій у професійні, а саме оплата з урахуванням трьох факторів - базова виплата, варіативна пенсійна складова та професійна - з різних джерел фінансування Запровадження обов’язкової накопичувальної системи.

Також він додав, що хоче найближчим оновити соціальні стандарти, зокрема запровадили базову соціальну допомогу та провести реформу прожиткового мінімуму.

Уютін ще повідомив про плани, які залежать від міністерства, не від парламенту. Він зазначив, що незабаром розпочнеться робота над запуском «єдиного вікна» для ВПО, де можна буде отримати допомогу та підтримку від моменту евакуації до інтеграції в нову громаду.

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