В Україні планують провести пенсійну реформу — що хочуть змінити

Міністр соціальної політики, сім’ї та єдності України Денис Улютін повідомив, що у найближчі 100 днів запропонує Верховній Раді пенсійну реформу, передає пресслужба міністерства.
Він підкреслив, що міністерство залучатиме народних депутатів на ранніх етапах розробки таких реформ:
Також він додав, що хоче найближчим оновити соціальні стандарти, зокрема запровадили базову соціальну допомогу та провести реформу прожиткового мінімуму.
Уютін ще повідомив про плани, які залежать від міністерства, не від парламенту. Він зазначив, що незабаром розпочнеться робота над запуском «єдиного вікна» для ВПО, де можна буде отримати допомогу та підтримку від моменту евакуації до інтеграції в нову громаду.
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