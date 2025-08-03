Зеленський запровадив санкції проти капітанів російського тіньового флоту

Санкції також запроваджені проти компаній, які перевозять російські енергоносії танкерами.

Фото: finclub.net

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Президент України Володимир Зеленський ввів санкції проти капітанів російського «тіньового флоту». Відповідний указ з’явився на офіційному сайті Глави держави.

До санкційного списку потрапили 94 особи та 5 компаній-операторів з Росії, Індії, Грузії, Бангладеш та Китаю, які перевозили російську нафту в обхід цінової стелі.

«Підготовлені три санкційні пакети, і перший пакет уже сьогодні застосований. Санкції проти капітанів російського тіньового флоту, і будемо синхронізовувати все це – всі ці пакети – з нашими партнерами так, щоб тиск працював у більшості юрисдикцій», — повідомив Президент.

Проти фізичних осіб застосовані економічні санкції — арешти активів в Україні та заборона їх набувати, обмеження торгівельних та фінансових операцій, запобігання виведенню капіталів за межі України, обмеження транзиту через територію України тощо.

«Наприклад, громадянин М’янми Со Хлаїн Він — капітан танкера JUN MA (під санкціями ЄС, Швейцарії, Великої Британії, Канади та Австралії), що здійснив понад 40 рейсів із російських портів до Китаю, Індії та Туреччини. Персональні обмеження проти таких капітанів зроблять участь у санкційних схемах токсичною та закриють їм доступ до цивілізованого світу», — повідомив журналістам Влад Васюк, уповноважений президента щодо санкцій проти Росії.

Також Президент запровадив санкції проти компаній, які перевозять російські енергоносії танкерами.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.