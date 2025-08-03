Санкции также введены против компаний, перевозящих российские энергоресурсы танкерами.

Фото: finclub.net

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Президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции против капитанов российского «теневого флота». Соответствующий указ появился на официальном сайте Главы государства.

В санкционный список попали 94 человека и 5 операторских компаний из России, Индии, Грузии, Бангладеш и Китая, которые перевозили российскую нефть в обход ценового потолка.

«Подготовлены три санкционных пакета, и первый пакет уже сегодня применен. Санкции против капитанов российского теневого флота — и мы будем синхронизировать все это, все эти пакеты, с нашими партнерами, чтобы давление действовало в большинстве юрисдикций», — сообщил Президент.

В отношении физических лиц применены экономические санкции: арест активов на территории Украины и запрет на их приобретение, ограничения на торговые и финансовые операции, предотвращение вывода капитала за пределы Украины, ограничения на транзит через территорию Украины и другое.

«К примеру, гражданин Мьянмы Со Хлаин Вин — капитан танкера JUN MA (под санкциями ЕС, Швейцарии, Великобритании, Канады и Австралии), который совершил более 40 рейсов из российских портов в Китай, Индию и Турцию. Персональные ограничения против таких капитанов сделают участие в санкционных схемах токсичным и закроют им доступ к цивилизованному миру», — сообщил журналистам Влад Васюк, уполномоченный Президента по вопросам санкций против России.

Также Президент ввел санкции против компаний, осуществляющих перевозки российских энергоресурсов танкерами.

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