Могут ли назначить субсидию лицу, не имеющему права на пенсию за неимением стажа

Человеку, который достиг 60 лет и не получил необходимого страхового стажа для назначения пенсии по возрасту, может быть назначена жилищная субсидия, но при одном условии.

В Пенсионном фонде Украины рассказали, могут ли назначить субсидию лицу, которое не работает, но не имеет права на пенсию за неимением стажа.

Там пояснили, что человеку, который достиг 60 лет и не приобрел необходимый страховой стаж для назначения пенсии по возрасту, жилищная субсидия может быть назначена при условии, что такое лицо имеет не менее 15 лет страхового стажа и не менее месяца в течение периода, за который учитываются доходы при назначении жилищной субсидии, получала государственную помощь малоимущей семье, которая назначается органами социальной защиты населения.

Это предусмотрено подпунктом 3 пункта 14 постановления Кабинета Министров Украины от 21.10.1995 г. № 848 «Об упрощении порядка предоставления населению субсидий для возмещения расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг, приобретения сжиженного газа, твердого и жидкого печного бытового топлива».

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