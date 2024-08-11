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Могут ли назначить субсидию лицу, не имеющему права на пенсию за неимением стажа

12:33, 11 августа 2024
Человеку, который достиг 60 лет и не получил необходимого страхового стажа для назначения пенсии по возрасту, может быть назначена жилищная субсидия, но при одном условии.
Могут ли назначить субсидию лицу, не имеющему права на пенсию за неимением стажа
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В Пенсионном фонде Украины рассказали, могут ли назначить субсидию лицу, которое не работает, но не имеет права на пенсию за неимением стажа.

Там пояснили, что человеку, который достиг 60 лет и не приобрел необходимый страховой стаж для назначения пенсии по возрасту, жилищная субсидия может быть назначена при условии, что такое лицо имеет не менее 15 лет страхового стажа и не менее месяца в течение периода, за который учитываются доходы при назначении жилищной субсидии, получала государственную помощь малоимущей семье, которая назначается органами социальной защиты населения.

Это предусмотрено подпунктом 3 пункта 14 постановления Кабинета Министров Украины от 21.10.1995 г. № 848 «Об упрощении порядка предоставления населению субсидий для возмещения расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг, приобретения сжиженного газа, твердого и жидкого печного бытового топлива».

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