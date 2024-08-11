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Для військових запустять гарячу лінію для звернень у разі неправомірних дій командирів

14:59, 11 серпня 2024
Планують створити гарячу лінію, куди військові зможуть звертатися зі своїми проблемами, зокрема, щодо порушень або неправомірних дій з боку командирів.
Для військових запустять гарячу лінію для звернень у разі неправомірних дій командирів
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В Україні планують запустити гарячу лінію для військовослужбовців, де вони зможуть повідомляти про порушення своїх прав або неправомірні дії з боку командирів. Про це заявив член парламентського комітету з питань прав людини, деокупації та реінтеграції тимчасово окупованих територій у Донецькій, Луганській областях та Автономної Республіки Крим, міста Севастополя, національних меншин і міжнаціональних відносин Сергій Козир у інтерв’ю Укрінформу.

«Ми працюємо над створенням гарячої лінії, куди військові зможуть звертатися зі своїми проблемами, включно з випадками порушення прав або неправомірних дій з боку командирів. Це допоможе нам краще розуміти суть питань, які можуть потребувати законодавчого втручання», – зазначив Сергій Козир.

Також депутат наголосив на важливості отримання інформації з кількох джерел для об’єктивної оцінки ситуації та уникнення маніпуляцій.

За його словами, всі звернення будуть ретельно опрацьовуватися.

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