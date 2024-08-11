Канцлер Австрии заявил, что спецслужбы должны иметь больше полномочий для мониторинга переписок в WhatsApp, Signal или Telegram

По его словам, это поможет спецслужбам остановить экстремистов, которые, в частности, планировали устроить теракт на концерте певицы Тейлор Свифт.

Канцлер Австрии Карл Негаммер выступил за ужесточение мониторинга спецслужбами сообщений в мессенджерах. Об этом он рассказал в интервью Bild.

Об этом он отметил после срыва планов теракта на концерте певицы Тейлор Свифт в Вене.

Как известно, три концерта певицы были отменены после того, как австрийские власти узнали о планах 19-летнего юноши совершить теракт на стадионе, где планировали быть десятки тысяч фанатов певицы.

«Нам очень нужно, чтобы наши службы были технически модернизированы, чтобы они были на равных с террористами, организованной преступностью, чтобы мы могли бороться с ними», - отметил Негаммер.

«Жизненно важно, чтобы мессенджеры, такие как WhatsApp, Signal, Telegram, могли быть расшифрованы органами безопасности под судебным надзором, поддерживая при этом верховенство права», - добавил Негаммер.

Он рассказал также, что Австрия получила наводку от иностранной разведки о запланированной атаке на концерт Свифт и сообщил, что главные подозреваемые по этому делу уже задержаны.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.