Капсула часу: знайдено кабріолет Honda S2000 з пробігом лише 1200 км за $125 000

В США знайшли ідеально збережений кабріолет Honda S2000 1999 року.

Джерело фото: Carscoops

У Сполучених Штатах було виявлено рідкісний кабріолет Honda S2000 1999 року випуску, який зберігся у майже новому стані. Автомобіль, який проїхав лише 1200 км, був знайдений у штаті Коннектикут і зараз виставлений на продаж за 125 000 доларів. Про це повідомляє сайт Carscoops.

Цей спорткар було створено для внутрішнього ринку Японії, тому він оснащений правим кермом. Автомобіль практично не використовувався і зберігався в гаражі, що дозволило зберегти його в ідеальному стані. Кузов, салон та силовий агрегат автомобіля виглядають, як нові, що робить його справжньою капсулою часу.

Зараз Honda S2000 стає все більш цінною моделлю на ринку колекційних автомобілів. Хоча цей кабріолет був відносно недорогим при випуску, сьогодні його вартість може сягати 200 000 доларів за ідеально збережені екземпляри.

Японська версія Honda S2000, знайдена в США, має дещо більшу потужність у порівнянні з глобальною версією. Вона оснащена 2,0-літровим високооборотним двигуном, який розвиває 250 к. с. при 8300 об/хв. У поєднанні з 6-ступінчастою механічною коробкою передач, цей автомобіль масою 1260 кг може розігнатися до 100 км/год за 5,4 секунди та досягти максимальної швидкості 240 км/год.

Honda S2000 залишається однією з найвідоміших спортивних моделей бренду, і її вартість продовжує зростати, що робить цей автомобіль бажаним об'єктом для колекціонерів.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.