Британская разведка показала руины школ, вокзалов и жилых домов Бахмута после российских атак

Британская разведка показала спутниковые снимки масштабов разрушений в Бахмуте.

Источник фото: 24-я отдельная механизированная бригада

Разведка Министерства обороны Великобритании обнародовала кадры серьезных разрушений в городе Бахмут, Донецкой области, вызванных российским вторжением. В отчете британского ведомства отмечается, что в результате интенсивных боев и неизбирательных обстрелов значительно пострадала гражданская инфраструктура города, в частности школы, вокзалы и жилые дома.

«Во время российского наступления с целью захвата Бахмута интенсивные бои и неизбирательный обстрел зданий привели к значительным разрушениям по всему городу. Школы, вокзалы и жилые дома, а также другая гражданская инфраструктура были повреждены, а в некоторых случаях разрушены», - сообщили в британском Министерстве обороны.

В отчете также представлены спутниковые снимки, которые фиксируют значительные повреждения городской инфраструктуры, включая стадион, школу и железнодорожный вокзал в Бахмуте. Эти кадры являются наглядным свидетельством масштабов разрушений, вызванных российскими оккупантами в городе.

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