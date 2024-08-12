У двох громадах Харківщини посилюють комендантську годину

У Дергачівській та Липецькій громадах діятиме комендантська година із 17:00 до 9:00.

У Харківській області у Дергачівській та Липецькій громадах відсьогодні посилили комендантську годину. Про це повідомила Харківська РДА.

Від сьогодні комендантська година у цих громадах діятиме із 17:00 до 9:00.

У зазначений час забороняється перебування на вулицях та інших громадських місцях без спеціально виданих перепусток та посвідчень та рух транспортних засобів без наявних дозволів.

Також забороняється рух автомобілів без дотримання режиму світломаскування.



Раніше ми писали, що у Донецькій області діятиме нова комендантська година.

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