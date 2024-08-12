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Бенксі створив нову арт-роботу – сьому за тиждень

15:21, 12 серпня 2024
Бенксі створив нову роботу в Лондоні.
Бенксі створив нову арт-роботу – сьому за тиждень
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У центрі Лондона скляна поліцейська будка перетворилася на акваріум з піраньями. Графіті створив вуличний художник Бенксі. Роботою він поділився в Instagram.

Митець вже тиждень презентує в місті по новій роботі в день.

Графіті з'явилося на поліцейській будці. На ньому зображенні намальовані кольорові риби.  

У понеділок на стіні будинку біля мосту К'ю з'явилася коза, у вівторок на стіні будинку в Челсі –зображення двох слонів, у середу - три мавпи, що звисали з мосту на Брік Лейн. У четвер на даху гаража в Пекхемі помітили виючого вовка, у п'ятницю - двох пеліканів над рибним магазином в Уолтемстоу. В суботу на порожньому білборді в Криклвуді з'явилося зображення кота, що потягується.

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