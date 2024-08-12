Бэнкси создал новую арт-работу – седьмую за неделю

Бэнкси создал новую работу в Лондоне.

В центре Лондона стеклянная полицейская будка превратилась в аквариум с пираньями. Граффити создал уличный художник Бэнкси. Работой он поделился в Instagram.

Художник уже неделю представит в городе по новой работе в день.

Граффити появилось на полицейской будке. На нем изображены нарисованные цветные рыбы.

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