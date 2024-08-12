Практика судов
  1. В мире

Бэнкси создал новую арт-работу – седьмую за неделю

15:21, 12 августа 2024
Бэнкси создал новую работу в Лондоне.
Бэнкси создал новую арт-работу – седьмую за неделю
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В центре Лондона стеклянная полицейская будка превратилась в аквариум с пираньями. Граффити создал уличный художник Бэнкси. Работой он поделился в Instagram.

Художник уже неделю представит в городе по новой работе в день.

Граффити появилось на полицейской будке. На нем изображены нарисованные цветные рыбы.

В понедельник на стене дома у моста Кью появилась коза, во вторник на стене дома в Челси – изображение двух слонов, в среду – три обезьяны, свисавшие с моста на Брик Лейн. В четверг на крыше гаража в Пекхеме заметили воющего волка, в пятницу - двух пеликанов над рыбным магазином в Уолтемстоу. В субботу на пустом билборде в Криклвуде появилось изображение потягивающегося кота.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также

Ответственности за нарушение правил военного учета не избежать – эфир на Право ТВ

Лента новостей

Блоги
Публикации
Верховный Суд высказался об исчислении срока подачи апелляционной жалобы на определение, полный текст которого был провозглашен в другой день, чем резолютивная часть

Если полный текст определения был составлен позже, в случае неосведомленности заинтересованных лиц по мотивам принятого следственным судьей решения, указанное по их ходатайству может быть признано уважительной причиной пропуска срока апелляционного обжалования.

Осмотр места происшествия не допускается без наличия данных о совершении преступления, зафиксированных в процессуальной форме, – Верховный Суд

Следователь, вопреки требованиям закона, фактически осуществил личный обыск обвиняемого, его одежды и вещей.

Обвиняемая предложила судье взятку прямо в его кабинете, но судья вызвал полицию

Неприятный инцидент произошел в Шевченковском райсуде города Киева.

Должны ли лица с инвалидностью стоять в очередях в ТЦК для продления отсрочки – ответ Минобороны

Эксперты по вопросам реформ, работающие в грантовых организациях, могут забронироваться через Дію, а лица с инвалидностью должны идти в ТЦК как за оформлением отсрочки, так и за ее продлением – в Минобороны объяснили, над чем работает цифровая команда.

Кабмин опубликовал изменения в Правила пересечения границы относительно дополнительных проверок граждан

Остановили на границе для «дополнительного изучения оснований» – Кабмин добавил к Правилам пересечения границы возможность ГПСУ проверять данные из разных реестров и баз данных.

Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Ответственности за нарушение правил военного учета не избежать – эфир на Право ТВ
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Тетяна Скочок
    Тетяна Скочок
    суддя Окружного адміністративного суду міста Києва
  • Олена Васильків
    Олена Васильків
    суддя Київського районного суду м. Одеси