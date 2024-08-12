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Львовянин выбросил из окна телевизор на припаркованный автомобиль: как его наказали

12:56, 12 августа 2024
Мужчина должен оплатить штраф в 85 гривен.
Львовянин выбросил из окна телевизор на припаркованный автомобиль: как его наказали
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Во Львове местного жителя судили за мелкое хулиганство. Он ночью выбросил телевизор из окна многоэтажки и попал в припаркованный автомобиль. Это дело №465/6071/24 рассмотрел Франковский районный суд Львова.

Случай произошел в июле в многоэтажке по ул. Княгини Ольги возле перекрестка с ул. Владимира Великого. Мужчина выбросил телевизор из окна своей квартиры, упавший на припаркованный у дома автомобиль Nissan. Об этом случае сообщили полицию, которая составила на мужчину протокол о совершении мелкого хулиганства.

На заседание суда львовянин пришел и частично признал вину. Он заявил, что «не является злонамеренным хулиганом и нет средств на возмещение нанесенного ущерба». В постановлении суда не указано, какие именно повреждения получили авто.

Суд назначил хулигану 85 грн штрафа с уплатой 605 грн судебного сбора. Постановление можно обжаловать. Также владелец поврежденного авто может обратиться в суд с гражданским иском и взыскать расходы по ремонту.

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