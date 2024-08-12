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Ольга Харлан выставила на аукцион саблю, которой нанесла победный укол в Париже

13:51, 12 августа 2024
Все вырученные средства пойдут на закупку автоматизированных турелей «ШаБля».
Ольга Харлан выставила на аукцион саблю, которой нанесла победный укол в Париже
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Олимпийская чемпионка Ольга Харлан выставила на благотворительный аукцион свою саблю, которой нанесла победный укол в финале командного турнира Олимпийских игр-2024 в Париже.

Все вырученные средства пойдут на закупку автоматизированных турелей «ШаБля».

Побороться за саблю можно будет уже 15 августа.

Как писала «Судебно-юридическая газета», украинские фехтовальщицы завоевали золото в командной сабле.

Украинские спортсменки Ольга Харлан, Елена Кравацкая, Алина Комащук, Юлия Бакастова в командной сабле победили сборную Южной Кореи 42:45.

Это была первая золотая медаль Украины на этой Олимпиаде.

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