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Ольга Харлан виставила на аукціон шаблю, якою завдала переможний укол у Парижі

13:51, 12 серпня 2024
Усі виручені кошти підуть на закупівлю автоматизованих турелей «ШаБля».
Ольга Харлан виставила на аукціон шаблю, якою завдала переможний укол у Парижі
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Олімпійська чемпіонка Ольга Харлан виставила на благодійний аукціон свою шаблю, якою завдала переможний укол у фіналі командного турніру Олімпійських ігор-2024 у Парижі.

Усі виручені кошти підуть на закупівлю автоматизованих турелей «ШаБля».

Поборотися за шаблю можна буде уже 15 серпня.

Як писала «Судово-юридична газета», українські фехтувальниці вибороли золото у командній шаблі.

У фіналі спортсменки Ольга Харлан, Олена Кравацька, Аліна Комащук, Юлія Бакастова у командній шаблі перемогли збірну Південної Кореї 42:45.

Це була перша золота медаль України на цій Олімпіаді.

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