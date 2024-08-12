Ольга Харлан виставила на аукціон шаблю, якою завдала переможний укол у Парижі

Усі виручені кошти підуть на закупівлю автоматизованих турелей «ШаБля».

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Олімпійська чемпіонка Ольга Харлан виставила на благодійний аукціон свою шаблю, якою завдала переможний укол у фіналі командного турніру Олімпійських ігор-2024 у Парижі.

Усі виручені кошти підуть на закупівлю автоматизованих турелей «ШаБля».

Поборотися за шаблю можна буде уже 15 серпня.

Як писала «Судово-юридична газета», українські фехтувальниці вибороли золото у командній шаблі.

У фіналі спортсменки Ольга Харлан, Олена Кравацька, Аліна Комащук, Юлія Бакастова у командній шаблі перемогли збірну Південної Кореї 42:45.

Це була перша золота медаль України на цій Олімпіаді.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.