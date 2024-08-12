Практика судів
  1. Публікації
  2. / Судова практика

Верховний Суд вказав на відмінності врахування для перерахунку пенсії таких складових, як доплата за науковий ступінь та доплата за вчене звання

11:34, 12 серпня 2024
Особливості врахування для перерахунку пенсії для деяких категорій осіб таких складових як доплата за науковий ступінь та доплата за вчене звання – позиція Верховного Суду.
Верховний Суд вказав на відмінності врахування для перерахунку пенсії таких складових, як доплата за науковий ступінь та доплата за вчене звання
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У травні 2023 року фізична особа звернулася до адміністративного суду з позовною заявою до Харківського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки, в якій просила визнати протиправною бездіяльність відповідача та зобов’язання його виготовити та направити до Головного управління Пенсійного фонду України в Харківській області нову довідку про розмір грошового забезпечення, зокрема, із зазначенням відомостей про розмір доплати за науковий ступінь - 15% від посадового окладу та доплати за вчене звання - 25% від посадового окладу.

Рішенням Харківського окружного адміністративного суду від 19 липня 2023 року, яке залишене без змін постановою Другого апеляційного адміністративного суду від 08 листопада 2023 року, відмовлено у задоволенні позову.

Звертаючись до Суду з касаційною скаргою, позивач, серед іншого, стверджував, що приписами частини другої статті 59 Закону України "Про вищу освіту" від 01 липня 2014 року №1556 установлено доплати за науковий ступінь у розмірі не менше ніж 15 відсотків посадового окладу та за вчене звання - 25 відсотків.

Верховий Суд, переглядаючи справу у касаційному порядку, залишив без змін рішення судів попередніх інстанцій у частині відмови у позові стосовно вимоги позивач про врахування для перерахунку пенсії таких складових як доплата за науковий ступінь та доплата за вчене звання.

Так, Закон № 1556-VII, відповідно до його преамбули, встановлює основні правові, організаційні, фінансові засади функціонування системи вищої освіти, створює умови для посилення співпраці державних органів і бізнесу з закладами вищої освіти на принципах автономії закладів вищої освіти, поєднання освіти з наукою та виробництвом з метою підготовки конкурентоспроможного людського капіталу для високотехнологічного та інноваційного розвитку країни, самореалізації особистості, забезпечення потреб суспільства, ринку праці та держави у кваліфікованих фахівцях.

Згідно пункту 1 частини першої статті 11 Закону № 1556-VII систему вищої освіти становлять, зокрема, заклади вищої освіти всіх форм власності.

Частиною другою статті 59 Закону № 1556-VII визначено, що науково-педагогічним, науковим і педагогічним працівникам закладів вищої освіти встановлюються доплати за науковий ступінь доктора філософії та доктора наук у розмірах відповідно 15 та 25 відсотків посадового окладу, а також за вчене звання доцент і старшого дослідника - 25 відсотків посадового окладу, професор - 33 відсотки від посадового окладу. Заклад вищої освіти може встановити більший розмір за рахунок власних надходжень.

Згідно із підпунктом 8 пункту 2 розділу XV Прикінцеві та перехідні положення Закону №1556-VII, науковий ступінь кандидата наук прирівнюється до наукового ступеня доктора філософії, а вчене звання старшого наукового співробітника - до вченого звання старшого дослідника.

Таким чином, положення Закону № 1556-VII визначають правові засади організації, функціонування та розвитку системи вищої освіти в Україні; встановлюють стандарти якості освіти, порядок акредитації навчальних закладів, а також засади фінансування вищої освіти; регулюють виключно відносини у сфері надання освітніх послуг, створення і утримання навчальних закладів; визначають права та обов`язки учасників освітнього процесу і безпосередньо їх стосуються.

З метою стимулювання наукової діяльності та збереження кваліфікованих кадрів у сфері вищої освіти, частиною другою статті 59 Закону № 1556-VII передбачено, що до складу матеріального забезпечення науково-педагогічних, наукових і педагогічних працівників університетів, академій, інститутів та коледжів входять додаткові виплати у вигляді доплат за наукові ступені та вчені звання, у розмірах, встановлених частиною другою статті 59 Закону № 1556-VII.

Верховний суд врахував те, що судами попередніх інстанцій встановлено, що позивач є пенсіонером та отримує пенсію призначену відповідно до Закону України "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб" №2262-ХІІ від 09 квітня 1992 року, а тому гарантії його соціального і правового захисту встановлюються саме цим Законом та іншими нормативно-правовими актами, прийнятими на його виконання, у тому числі постановою  Кабінету Міністрів України "Про грошове забезпечення військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу та деяких інших осіб" №704 від 30 серпня 2017 року та Наказом Міністерства оборони України від 07 червня 2018 року № 260 затверджено «Порядок виплати грошового забезпечення військовослужбовцям Збройних Сил України та деяким іншим особам», які, у свою чергу, містять спеціальні правові норми щодо соціального захисту військовослужбовців.

Приписами підпунктів 2 та 3 пункту 6 постанови КМУ № 704 керівникам державних органів у межах асигнувань, що виділяються на їх утримання, надано право виплачувати:

доплату за науковий ступінь доктора філософії (кандидата наук) або доктора наук з відповідної спеціальності, якщо діяльність за профілем відповідає науковому ступеню, військовослужбовцям (крім військовослужбовців строкової військової служби), особам рядового і начальницького складу в розмірі відповідно 5 і 10 відсотків посадового окладу. За наявності двох наукових ступенів доплата встановлюється за одним (вищим) науковим ступенем;

доплату за вчене звання військовослужбовцям (крім військовослужбовців строкової військової служби), особам рядового і начальницького складу, які займають посади, пов`язані з педагогічною або науковою діяльністю і мають вчене звання доцента (старшого наукового співробітника), в розмірі 5 відсотків, професора - 10 відсотків посадового окладу. За наявності двох або більше вчених звань доплата встановлюється за одним (вищим) званням.

Виплата доплати за науковий ступінь та за вчене звання врегулювано також і розділом ХV Порядку №   260, розмір яких ідентичний розміру, визначеному у постанові КМУ № 704.

Враховуючи вищезазначене, Суд дійшов висновку, що посилання позивача на приписи Закону № 1556-VII, у тому числі на частину другу статті 59 останнього, є безпідставними і не свідчать про наявність суперечностей у правовому регулюванні, оскільки вказані нормативно-правові акти регулюють різні за своєю правовою природою (стимулюючі доплати до заробітної плати і складові грошового забезпечення, що враховується для перерахунку пенсії) та за суб`єктним складом (науково-педагогічні, наукові та педагогічні працівники і військовослужбовці) правовідносини.

Постанова Верховного Суду від 20 червня 2024 року у справі №520/9891/23 (адміністративне провадження № К/990/37877/23).

Автор: Наталя Мамченко 

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

Відповідальності за порушення правил військового обліку не уникнути – ефір на Право ТВ

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Верховний Суд вказав на відмінності врахування для перерахунку пенсії таких складових, як доплата за науковий ступінь та доплата за вчене звання

Особливості врахування для перерахунку пенсії для деяких категорій осіб таких складових як доплата за науковий ступінь та доплата за вчене звання – позиція Верховного Суду.

Названо суди, які мають виключну підсудність, і які можуть розраховувати на підвищення заробітної плати в апаратах судів

Столичні апеляційні та спеціалізовані суди об’єдналися для того, щоб врятувати свій апарат

Галина Третьякова пропонує створити в Україні Національну демографічну агенцію

Утримання нового органу – Національної демографічної агенції – буде вартувати близько 272 млн на рік.

У Служби дисциплінарних інспекторів нарешті з’являться приміщення

Але потрібно ще домовитися з Кабінетом міністрів та Міністерством інфраструктури.

Особливості перерахунку пенсії екс-працівникам прокуратури, що виконували функції, які перейшли до ДБР – позиція Верховного Суду

Верховний Суд зробив висновок стосовно складових грошового забезпечення для перерахунку пенсії колишнім працівникам прокуратури, що виконували функції, які перейшли до ДБР.

Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Відповідальності за порушення правил військового обліку не уникнути – ефір на Право ТВ
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Тетяна Скочок
    Тетяна Скочок
    суддя Окружного адміністративного суду міста Києва
  • Олена Васильків
    Олена Васильків
    суддя Київського районного суду м. Одеси