Отримали благодійну допомогу — коли виникає обов’язок подавати декларацію

Податкова нагадує: якщо сума нецільової благодійної допомоги перевищує встановлений ліміт, її необхідно задекларувати.

Головне управління ДПС у Житомирській області нагадує: не вся благодійна допомога підлягає оподаткуванню, але у певних випадках отримувачам все ж доведеться подавати декларацію про доходи.

Коли допомога не оподатковується

Відповідно до підпункту 170.7.3 пункту 170.7 статті 170 Податкового кодексу України, нецільова благодійна допомога, у тому числі матеріальна, не включається до оподатковуваного доходу, якщо її розмір протягом року не перевищує граничну суму.

Цей ліміт визначається за формулою:

прожитковий мінімум для працездатної особи на 1 січня звітного року × 1,4,

округлений до найближчих 10 гривень (п.п. 169.4.1 п. 169.4 ст. 169 ПКУ).

Водночас правило не поширюється на профспілкові виплати своїм членам — для них діють окремі норми, передбачені підпунктом 165.1.47 пункту 165.1 статті 165 ПКУ.

Коли виникає обов’язок подати декларацію

За пунктом 179.2 статті 179 ПКУ, декларація про майновий стан і доходи не подається, якщо людина протягом року отримувала доходи лише від податкових агентів (наприклад, роботодавців). Це ж стосується і випадків, коли отримана нецільова благодійна допомога не перевищує встановлений ліміт.

Якщо ж допомога перевищила граничну суму, платник податку зобов’язаний задекларувати її:

у рядку 10.13 розділу ІІ декларації, затвердженої наказом Мінфіну від 02.10.2015 № 859;

якщо ж сума не перевищує ліміт, але є інші підстави для декларування — у рядку 11.3 розділу ІІІ.

Отже, якщо розмір отриманої нецільової благодійної допомоги перевищує граничний розмір доходу, встановлений на 1 січня звітного року, платник повинен подати декларацію і вказати цю суму у рядку 10.13 розділу ІІ.

