  1. В Україні

Отримали благодійну допомогу — коли виникає обов’язок подавати декларацію

07:36, 11 листопада 2025
Податкова нагадує: якщо сума нецільової благодійної допомоги перевищує встановлений ліміт, її необхідно задекларувати.
Отримали благодійну допомогу — коли виникає обов’язок подавати декларацію
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Головне управління ДПС у Житомирській області нагадує: не вся благодійна допомога підлягає оподаткуванню, але у певних випадках отримувачам все ж доведеться подавати декларацію про доходи.

Коли допомога не оподатковується

Відповідно до підпункту 170.7.3 пункту 170.7 статті 170 Податкового кодексу України, нецільова благодійна допомога, у тому числі матеріальна, не включається до оподатковуваного доходу, якщо її розмір протягом року не перевищує граничну суму.

Цей ліміт визначається за формулою:

  • прожитковий мінімум для працездатної особи на 1 січня звітного року × 1,4,
  • округлений до найближчих 10 гривень (п.п. 169.4.1 п. 169.4 ст. 169 ПКУ).

Водночас правило не поширюється на профспілкові виплати своїм членам — для них діють окремі норми, передбачені підпунктом 165.1.47 пункту 165.1 статті 165 ПКУ.

Коли виникає обов’язок подати декларацію

За пунктом 179.2 статті 179 ПКУ, декларація про майновий стан і доходи не подається, якщо людина протягом року отримувала доходи лише від податкових агентів (наприклад, роботодавців). Це ж стосується і випадків, коли отримана нецільова благодійна допомога не перевищує встановлений ліміт.

Якщо ж допомога перевищила граничну суму, платник податку зобов’язаний задекларувати її:

  • у рядку 10.13 розділу ІІ декларації, затвердженої наказом Мінфіну від 02.10.2015 № 859;
  • якщо ж сума не перевищує ліміт, але є інші підстави для декларування — у рядку 11.3 розділу ІІІ.

Отже, якщо розмір отриманої нецільової благодійної допомоги перевищує граничний розмір доходу, встановлений на 1 січня звітного року, платник повинен подати декларацію і вказати цю суму у рядку 10.13 розділу ІІ.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

податкова ДПС податки

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Від рекрутингу до громадянства: особливості військової служби іноземців у ЗСУ в умовах воєнного стану

Служба за контрактом, статус УБД і посвідка на проживання — ключові новації для іноземних захисників України.

Позовна давність в проекті оновленого Цивільного кодексу: ГНЕУ попереджає про правову невизначеність і ризики зловживань

Як Верховна Рада готується до однієї з найбільших юридичних реформ останніх десятиліть і що з цього виходить.

Пільги на житло та комунальні послуги: яку допомогу держава гарантує військовим та їх родинам

Огляд ключових положень законодавства про пільги та гарантії для військовослужбовців, ветеранів та родин загиблих.

Мобілізація – не індульгенція: ВАКС викрив спробу обвинуваченого втекти від покарання

Бажання служити в армії не може бути виправданням для корупції: судді наголошують, що закон не відступає навіть перед каскою й бронежилетом.

Мобінг на публічній службі: Верховний Суд закрив цивільне провадження за позовом львівської юристки

КЦС ВС визнав, що скарга на систематичне цькування (мобінг) від голови громади стосується проходження публічної служби, тому підлягає розгляду в адміністративних судах.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]