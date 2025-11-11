Получили благотворительную помощь — когда возникает обязанность подавать декларацию

Налоговая напоминает: если сумма нецелевой благотворительной помощи превышает установленный лимит, ее необходимо задекларировать.

Главное управление ГНС в Житомирской области напоминает: не вся благотворительная помощь подлежит налогообложению, однако в некоторых случаях получателям все же придется подавать декларацию о доходах.

Когда помощь не облагается налогом

Согласно подпункту 170.7.3 пункта 170.7 статьи 170 Налогового кодекса Украины, нецелевое благотворительное пособие, в том числе материальное, не включается в облагаемый доход, если его размер в течение года не превышает предельную сумму.

Этот лимит определяется по формуле:

прожиточный минимум для трудоспособного лица на 1 января отчетного года × 1,4,

округленный до ближайших 10 гривен (п.п. 169.4.1 п. 169.4 ст. 169 НКУ).

В то же время правило не распространяется на профсоюзные выплаты своим членам — для них действуют отдельные нормы, предусмотренные подпунктом 165.1.47 пункта 165.1 статьи 165 НКУ.

Когда возникает обязанность подать декларацию

Согласно пункту 179.2 статьи 179 НКУ, декларация о имущественном состоянии и доходах не подается, если человек в течение года получал доходы только от налоговых агентов (например, работодателей). Это же правило касается и случаев, когда полученная нецелевая благотворительная помощь не превышает установленный лимит.

Если же помощь превысила предельную сумму, налогоплательщик обязан задекларировать ее:

в строке 10.13 раздела II декларации, утвержденной приказом Минфина от 02.10.2015 № 859;

если сумма не превышает лимит, но есть другие основания для декларирования — в строке 11.3 раздела III.

Итак, если размер полученной нецелевой благотворительной помощи превышает предельный размер дохода, установленный на 1 января отчетного года, плательщик должен подать декларацию и указать эту сумму в строке 10.13 раздела II.

