В Одесі судитимуть двох зловмисників, які «вибивали» з чоловіка $10 тисяч неіснуючого боргу

07:00, 11 листопада 2025
Двоє одеситів вимагали в місцевого жителя $10 тисяч — вони вигадали борг і силою змусили чоловіка віддати гроші.
В Одесі судитимуть двох зловмисників, які «вибивали» з чоловіка $10 тисяч неіснуючого боргу
В Одесі судитимуть двох зловмисників, які «вибивали» з незнайомця 10 тисяч доларів надуманого боргу. Їм загрожує до 12 років ув’язнення з конфіскацією майна. Про це повідомляє поліція регіону.

Фігуранти - 38-річний одесит та його 34-річний приятель з Одеського району, який уже має за плечима судимості за крадіжки, грабежі, розбої, порушення правил адміністративного нагляду, вимагання, шахрайство та ДТП.

Так, до правоохоронців звернувся 24-річний місцевий чоловік і повідомив, що невідомі телефонують йому та погрожують розправою, вимагаючи 10 тисяч доларів нібито за борг перед спільною знайомою, якого він не має.

Відтак за інформацією правоохоронців, всередині вересня потерпілий зустрівся зі зловмисниками в одному з парків Київського району міста, де ті, пригрозивши побиттям, змусили «боржника» поїхати з ними до нього додому по гроші. Поки один чатував біля парадної, другий зайшов до квартири і забрав 10 тисяч доларів «боргу».

Розпорядитися грошима ділки не встигли: правоохоронці затримали зловмисників в процесуальному порядку та вилучили речові докази, на які судом накладено арешт.

Обом затриманим було обрано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою без права внесення застави. Наразі досудове розслідування завершено.

Слідчі висунули фігурантам обвинувачення у вимозі передачі чужого майна з погрозою насильства над потерпілим, вчиненому за попередньою змовою групою осіб в умовах воєнного стану, зокрема повторно.

Згідно з санкцією ч. 4 ст. 189 Кримінального кодексу України, такі дії караються позбавленням волі до дванадцяти років із конфіскацією майна.

Обвинувальний акт скеровано на розгляд до суду.

